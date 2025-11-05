El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reportó que Ford Perú S.R.L. dispuso la revisión de más de 2,600 vehículos vendidos en el país, tras detectar posibles fallas que podrían comprometer su funcionamiento o la seguridad de sus ocupantes.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de Consumo de la entidad, se trata de 2,642 unidades de los modelos Bronco (2024), Edge (2021-2023), Escape (2023-2024), Expedition (2023-2024), F-150 (2022-2023), Mustang (2024), Ranger (2024-2025) y Ranger Raptor (2023-2024).

LEA TAMBIÉN: Indecopi advierte que limitar horarios en mesas de partes virtuales es ilegal

La revisión responde a un posible defecto en la cámara de retroceso, que podría mostrar una imagen congelada o en negro al colocar el vehículo en reversa , impidiendo al conductor visualizar correctamente la parte posterior y aumentando el riesgo de accidente.

Además, la compañía llamó a revisión a 27 unidades del modelo Edge (2021-2022) por una actualización incorrecta del sistema, la cual puede generar una imagen distorsionada o el mensaje “cámara no disponible” en la pantalla del vehículo.

Ford Perú instó a los propietarios de los modelos afectados a acudir al servicio técnico para garantizar la seguridad de los vehículos. Foto: Indecopi.

De igual manera, dos vehículos Ford Escape (2021-2022) serán inspeccionados ante la posibilidad de que una actualización defectuosa del tren motriz provoque fugas de aceite o vapores inflamables, lo que incrementa el riesgo de incendio en el compartimiento del motor .

Los propietarios de los vehículos involucrados pueden comunicarse con Ford Perú al 0800 71587 o escribir al correo acfordpe@ford.com para coordinar la revisión gratuita.

El Indecopi recordó que los consumidores afectados por productos con alertas de seguridad pueden reportar incidentes a través del portal alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.

La institución remarcó que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta oficial destinada a difundir información sobre productos que podrían representar riesgos imprevistos para la salud o seguridad de los consumidores, según la información reportada por los proveedores o las autoridades competentes.