Las revisiones forman parte de las acciones preventivas de Ford Perú tras las alertas reportadas al Indecopi sobre posibles fallas en algunos de sus modelos. Foto: Indecopi.
Las revisiones forman parte de las acciones preventivas de Ford Perú tras las alertas reportadas al Indecopi sobre posibles fallas en algunos de sus modelos. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El reportó que Ford Perú S.R.L. dispuso la revisión de más de 2,600 vehículos vendidos en el país, tras .

De acuerdo con el Sistema de Alertas de Consumo de la entidad, se trata de 2,642 unidades de los modelos Bronco (2024), Edge (2021-2023), Escape (2023-2024), Expedition (2023-2024), F-150 (2022-2023), Mustang (2024), Ranger (2024-2025) y Ranger Raptor (2023-2024).

LEA TAMBIÉN: Indecopi advierte que limitar horarios en mesas de partes virtuales es ilegal

La revisión responde a un posible defecto en la cámara de retroceso, que podría mostrar una imagen congelada o en negro al colocar el vehículo en reversa, impidiendo al conductor visualizar correctamente la parte posterior y aumentando el riesgo de accidente.

Además, la compañía llamó a revisión a 27 unidades del modelo Edge (2021-2022) por una actualización incorrecta del sistema, la cual puede generar una imagen distorsionada o el mensaje “cámara no disponible” en la pantalla del vehículo.

Ford Perú instó a los propietarios de los modelos afectados a acudir al servicio técnico para garantizar la seguridad de los vehículos. Foto: Indecopi.
Ford Perú instó a los propietarios de los modelos afectados a acudir al servicio técnico para garantizar la seguridad de los vehículos. Foto: Indecopi.

De igual manera, dos vehículos Ford Escape (2021-2022) serán inspeccionados ante la posibilidad de que una actualización defectuosa del tren motriz provoque fugas de aceite o vapores inflamables, lo que incrementa el riesgo de incendio en el compartimiento del motor.

Los propietarios de los vehículos involucrados pueden comunicarse con Ford Perú al 0800 71587 o escribir al correo acfordpe@ford.com para coordinar la revisión gratuita.

El Indecopi recordó que los consumidores afectados por productos con alertas de seguridad pueden reportar incidentes a través del portal .

LEA TAMBIÉN: Motocicletas de conocidas marcas en la mira: podrían presentar fallas en frenos y motor

La institución remarcó que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta oficial destinada a difundir información sobre productos que podrían representar riesgos imprevistos para la salud o seguridad de los consumidores, según la información reportada por los proveedores o las autoridades competentes.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi advierte que limitar horarios en mesas de partes virtuales es ilegal
Indecopi aclara restricciones de ingreso a cines: ¿puedes llevar tus bebidas?
Empresas automotrices revisarán vehículos por potenciales fallas: conozca cuáles son

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.