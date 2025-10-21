El Indecopi informó que las empresas Promotora Génesis S.A.C. y Yamaha Motor del Perú revisarán varias motocicletas vendidas en el país, luego de detectar posibles fallas que podrían poner en riesgo la seguridad de los conductores.

En el caso de Promotora Génesis S.A.C., se reportó que 24 motocicletas Husqvarna (modelos TE 300, TE 300 H, FE 350 y FE 450) y 19 motocicletas Gas Gas (modelos EC 250, EC 300, EC 250 y MC 250), fabricadas en Austria, poseen un defecto que podría generar que el freno delantero se rompa, lo que aumenta el riesgo de accidente.

Por seguridad, la empresa recomendó no usar las motocicletas hasta que sean revisadas en su taller ubicado en el Km 48 de la Panamericana Sur, en San Bartolo (Lima).

Si se confirma el problema, la pieza será reemplazada sin costo cuando el repuesto esté disponible. Para más información, el proveedor habilitó el número celular 948 304 513 y el correo atencionalcliente@gruposcp.com . La alerta se encuentra disponible en este enlace .

En tanto, Yamaha Motor del Perú comunicó que 77 motocicletas de los modelos MTN890 MT09 y Tracer 9 GT, fabricadas en Japón entre 2021 y 2025, podrían presentar un defecto que ocasionaría un mal funcionamiento del motor que haría que este se apague o funcione de forma inestable.

Por ello, la empresa pidió a los dueños de estas unidades que se contactaran lo antes posible con su proveedor para hacer la revisión correspondiente. La alerta se encuentra disponible en este enlace: https://t.ly/0kFKH

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

Empresas piden a los dueños de las motos que se contacten lo antes posible con su proveedor para hacer la revisión correspondiente. FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC

