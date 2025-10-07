Laive y Gloria se enfrentaron por un caso de competencia desleal. Foto: Indecopi.
Laive y Gloria se enfrentaron por un caso de competencia desleal. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En la industria de los alimentos y en la publicidad que la acompaña, todos los detalles importan. Los colores, formas e imágenes pueden inducir al consumo o también generar confusión entre productos y marcas. Tal situación precisamente marcó la controversia que dos de los principales actores del sector lácteo en Perú sostuvieron desde junio del 2024 en los fueros del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Laive y Gloria midieron sus fuerzas en una denuncia por el empleo de elementos visuales en bebidas (en la categoría de yogures) con probióticos, en un caso que recientemente llegó a su fin. ¿Quién ganó esta batalla láctea?

TE PUEDE INTERESAR

Chicharronerías con marca registrada: los rostros detrás del pan con chicharrón
Caso Nestlé: ¿Deben los trabajadores informar a la empresa sobre relaciones sentimentales?
Indecopi sanciona con S/ 267,500 a empresa de transporte por accidente que dejó tres fallecidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.