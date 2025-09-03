La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Puno resolvió multar con 50 UIT, equivalentes a S/ 267,500, a la empresa Transportes Turismo Zolorzano S.A.C. por vulnerar las normas de protección al consumidor y poner en riesgo la seguridad de sus pasajeros. La sanción responde al accidente ocurrido el 22 de diciembre de 2023 en la ruta Arequipa–Juliaca, donde fallecieron tres personas.

De acuerdo con la investigación, el conductor de la unidad, con placa A7S-960, invadió parcialmente el carril contrario al desobedecer la señal de doble línea y conducir a una velocidad inadecuada .

Este comportamiento derivó en una colisión con otro vehículo. La autoridad concluyó que la empresa infringió el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe a los proveedores poner en peligro la salud o seguridad de los usuarios.

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó a la compañía cumplir estrictamente con las disposiciones que regulan el transporte terrestre de pasajeros. En caso de incumplimiento, se advierte que podrían imponerse nuevas multas desde 3 UIT hasta un máximo de 200 UIT , conforme al artículo 117 del citado Código.

Indecopi advirtió que la empresa podría recibir nuevas sanciones si no cumple con las disposiciones del transporte terrestre de pasajeros. Foto: Indecopi.

Cabe precisar que el Reglamento Nacional de Tránsito establece que los conductores deben circular a una velocidad razonable y prudente (artículo 160), y que está prohibido transitar sobre líneas continuas que separan carriles o sentidos de tránsito (artículo 137).

La Resolución Final N° 054-2025/CPC-INDECOPI-PUN quedó consentida debido a que la empresa no presentó apelación. El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/y9yZyk