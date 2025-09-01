El Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2), sancionó con una multa de 5 UIT, equivalente a S/ 26,750, a la Compañía Food Retail, que opera la cadena de supermercados Plaza Vea, luego de que un cliente permaneciera atrapado por más de dos horas en un ascensor de su establecimiento ubicado en la Avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la decisión de la CC2, la empresa expuso al consumidor a un riesgo injustificado para su seguridad, infringiendo lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El hecho ocurrió el 12 de setiembre del 2024, cuando el usuario ingresó al ascensor, el cual presentó desperfectos técnicos que lo dejaron encerrado en su interior.

Pese a utilizar el botón de emergencia y llamar a los números consignados en un aviso colocado en el elevador, no recibió respuesta. Ante su pedido de auxilio, el personal del establecimiento llamó a los bomberos, sin embargo, fue necesaria la presencia de un técnico especialista quien llegó dos horas después.

Medidas técnicas

El órgano resolutivo determinó que, si bien Plaza Vea presentó en sus descargos un certificado de operatividad del ascensor emitido días antes del incidente, dicho documento no acreditó que se hubieran adoptado todas las medidas técnicas razonables para garantizar un funcionamiento seguro.

La Resolución N° 2097-2025/CC2 se encuentra en plazo de apelación. De presentarse dicho recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.