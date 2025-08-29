Indecopi sancionó a Alianza Lima con S/ 2.4 millones por el apagado de luces en Matute durante la final de la Liga 1 2023. El club sostiene que no hubo riesgo para los asistentes y prepara su defensa. Foto: GEC.
Indecopi sancionó a Alianza Lima con S/ 2.4 millones por el apagado de luces en Matute durante la final de la Liga 1 2023. El club sostiene que no hubo riesgo para los asistentes y prepara su defensa. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Club Alianza Lima enfrenta una de las sanciones más altas impuestas por Indecopi en materia de espectáculos deportivos. La institución determinó en segunda y última instancia administrativa que el apagado de las luces principales del Estadio Alejandro Villanueva, “Matute”, durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, puso en riesgo a los más de 26,000 asistentes, aplicándole una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2’407,500.

