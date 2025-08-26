El histórico bar del Centro de Lima, referente de la bohemia y la cocina criolla, inicia una nueva etapa bajo el nombre “El Emblemático Q de Lima”. Foto: Facebook El Emblemático Q de Lima.
El histórico bar del Centro de Lima, referente de la bohemia y la cocina criolla, inicia una nueva etapa bajo el nombre “El Emblemático Q de Lima”. Foto: Facebook El Emblemático Q de Lima.
El histórico Bar Queirolo del Centro de Lima, con más de 100 años de trayectoria, anunció que continuará operando bajo el nombre “El Emblemático Q de Lima”, luego de una resolución administrativa de que le impide utilizar el apellido que lo identificó durante décadas.

La medida se origina en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento con una denominación similar, quienes solicitaron la exclusividad en el uso del apellido Queirolo. Con ello, Indecopi dispuso que el local del ya no podrá mantener su denominación anterior.

“Esta modificación responde a una resolución administrativa emitida por Indecopi, que nos restringe de seguir utilizando el apellido familiar en nuestra denominación comercial. Esta medida se enmarca en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento que lleva un nombre similar, quienes han solicitado la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente nos identifica”, señaló la familia administradora en un comunicado oficial.

Los propietarios recordaron la importancia de su legado en la capital. “Creemos importante recordar que nuestra bodega tiene una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura”, indicaron.

En un pronunciamiento oficial, los propietarios del local señalaron que la medida de Indecopi restringe el uso del apellido familiar en su denominación comercial. Foto: Q de Lima.

Asimismo, remarcaron que este ajuste en la denominación no alterará la esencia del lugar. “Pese a este cambio, que esperamos sea temporal, reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la tradición, la cocina peruana y el arte, tal como lo hemos hecho durante más de 100 años”, se lee en el comunicado.

El nuevo nombre marca un capítulo adicional en la historia del local, que desde 1910 funciona en la intersección de los jirones Quilca y Camaná. Fue fundado como Bodega La Florida y en 1933 pasó a manos de Ernesto Queirolo, inmigrante genovés que le dio la identidad con la que se consolidó como punto de encuentro de escritores, artistas e intelectuales, además de convertirse en un referente de la gastronomía criolla limeña.

En paralelo, el establecimiento que impulsó la disputa legal es la Antigua Taberna Queirolo de Pueblo Libre, cuyos orígenes se remontan a 1880, cuando la familia Queirolo instaló allí una pulpería que con los años evolucionó hasta convertirse en uno de los bares más reconocidos del distrito.

