Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las investigaciones que afronta, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.

Como era de esperarse, esta noticia desató una ola de críticas desde diversos sectores, principalmente, en el Congreso de la República. Es más, no solo se busca citar al premier Eduardo Arana para que explique este nombramiento, sino algunas voces hablan de censurarlo en el cargo, lo que generaría una crisis total del gabinete.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, indicó que el Ejecutivo no teme una posible censura del Gabinete a raíz del retorno de Santiváñez, tal como se evalúa en el Parlamento.

“No. De ninguna manera”, respondió esta mañana al ser consultado por radio Exitosa.

En sentido, pidió ver el trabajo de Santiváñez en dicho sector antes de cuestionar su desempeño.

“La presidenta y el primer ministro han decidido que el señor Santiváñez se haga cargo del Ministerio de Justicia y lo que ahora corresponde es apoyarlo y ver su trabajo, básicamente”, aseveró.

“A veces nosotros prejuzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y en base a su desempeño, puedan hacer las críticas a favor o cuestionamientos”, añadió, tras precisar que el abogado impulsará la reforma de justicia en el país.

“LA GENTE LO QUIERE Y SE FOTOGRAFÍA CON ÉL”

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que la designación de Santiváñez responde a su expertis demostrada cuando era ministro del Interior y aseguró que le imprimirá “dinamismo” al sector Justicia.

“En los ministerios hay una disposición de la señora presidenta de que corramos, avancemos en la ejecución de los proyectos, la atención de los más vulnerables”, sostuvo el último domingo a RPP.

A su juicio, el nuevo titular del Minjus sufrió “acoso” por parte de la Fiscalía de la Nación. Además, destacó el acercamiento que tiene el abogado con la gente.

“Acabamos de inaugurar una comisaría que inició en la gestión del doctor Santiváñez en Lambayeque. Entonces hemos estado en Lambayeque con el doctor Santiváñez que nos acompañó y realmente la gente cómo lo quiere y se fotografía con él“, remarcó.