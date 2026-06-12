"El péndulo político en la región ha venido moviéndose hacia gobiernos considerados más promercado: Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Panamá, Costa Rica, entre otros."
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Daniel Velandia
Daniel Velandia

Desde comienzos del año pasado ganó particular fuerza entre diversos inversionistas y analistas a nivel global (incluyéndonos) la tesis de que los mercados emergentes (EM, acrónimo en inglés) podrían verse beneficiados por el nuevo entorno internacional, caracterizado por deterioros institucionales y fiscales en países desarrollados, la guerra comercial profundizada por los aranceles de Donald Trump y diversos frentes de conflicto geopolítico, entre otros factores. Todo ello, además, en medio de valoraciones relativamente atractivas para los activos de riesgo de los EM.

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