Los bonos de algunos países latinoamericanos como Argentina, El Salvador y Ecuador se han beneficiado de la buena relación de sus líderes con Donald Trump. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas en mercados emergentes están centrando su atención en una métrica clave al evaluar el riesgo de la deuda de un país: si sus líderes mantienen una buena relación con el presidente Donald Trump.

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