La Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el lunes 27 de octubre de 2025.
La Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el lunes 27 de octubre de 2025.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La reciente mejora de la calificación crediticia de Argentina está alimentando apuestas de que el país tendrá otra oportunidad de recurrir a los mercados internacionales después de haber perdido una ventana a comienzos de 2026.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.