Especialistas advierten que el Perú desaprovecha el boom de precios internacionales y pierde competitividad frente a países vecinos. (Imagen: Andina)
Especialistas advierten que el Perú desaprovecha el boom de precios internacionales y pierde competitividad frente a países vecinos. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque las continúan siendo favorables, el Perú viene desaprovechando un entorno que le permitiría alcanzar un mayor avance, advirtieron especialistas durante la Convención Nacional BNI Perú.

Para el CEO del , Diego Cavero, este año el Producto Bruto Interno (PBI) local crecería 3.2% impulsada, principalmente, por el consumo. Sin embargo, estimó que los altos precios de los minerales hubieran permitido alcanzar un crecimiento de entre 7% y 9%.

Si bien la está creciendo al 7%, todavía estamos por debajo del 20% del PBI que se invertía en 2012. En ese contexto, advirtió que Perú empieza a perder competitividad frente a otros países de la región que sí están avanzando en atraer inversiones.

Los grandes proyectos [en cartera] uno los ve y son espectaculares, pero muchos están por salir hace tiempo y no terminan de salir en la práctica. Al mismo tiempo Chile y Argentina están jalando inversión. Creo que vamos a tener más competencia en la región con Chile, Argentina, Ecuador, y quién sabe, mañana hasta Venezuela pueda traer capitales”, comentó Cavero.

Por ejemplo, recordó que la empresa Teck decidió priorizar sus inversiones en Chile antes que desarrollar el en el Perú. De hecho, se estima que en el país existen más de US$ 20,000 millones en proyectos mineros que siguen sin concretarse.

Teck decidió priorizar sus inversiones en Chile antes que desarrollar el proyecto Zafranal en el Perú (Foto: Teck )
Teck decidió priorizar sus inversiones en Chile antes que desarrollar el proyecto Zafranal en el Perú (Foto: Teck )
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¿Qué se necesita?

Para el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Carlos Neuhaus, el exceso de trámites, la corrupción y la lentitud estatal han frenado el despegue económico del país.

El problema no es el cambio de constitución, el problema es la corrupción y que no elegimos bien a los gobernantes (…) Lo que tenemos que romper, es la inseguridad y la corrupción y eso significa no quedarse callado y denunciar cuando las cosas están mal”, refirió.

Ante las barreras que impiden un mayor avance de proyectos, Cavero resaltó que el país necesita reformas estructurales orientadas a simplificar el Estado y reducir la burocracia y recuperar capacidad técnica en el sector público.

El modelo (económico) ha funcionado, lo que no ha funcionado es la calidad de la inversión y del gasto público”, dijo.

Otra medida que se requiere para acelerar la inversión privada es impulsar la , señaló el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews. Esto, indicó, permitiría competir con naciones como Uruguay, Colombia o Chile, que ya ofrecen regímenes tributarios atractivos.

Asimismo, precisó que esta normativa puede convertirse en una herramienta para atraer empresas internacionales, particularmente de Brasil, interesadas en exportar hacia Asia aprovechando los tratados comerciales del Perú.

Brasil está llamado a ser uno de los socios comerciales estratégicos más importante en los siguientes años. Hay empresas brasileras -de alimentos, de metalmecánica, manufactura de madera, etcétera- que estaban exportando a Asia, y particularmente a China, que pagaban 8% a 11% porque no tiene un TLC con China. [Es] una ventaja clave si es que se desarrolla producción acá, no solamente tránsito, sino producción acá, de acceder a esos mercados sin ese arancel”, explicó.

También resaltó las ventajas logísticas del puerto de Chancay, que permitirá reducir tiempos de transporte hacia Asia y recibir embarcaciones de gran capacidad, generando economías de escala.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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