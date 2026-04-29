La economía circular dejó de ser una tendencia y se posiciona como un componente clave en la estrategia empresarial en el Perú. Esa fue una de las principales conclusiones del II Foro Empresarial de Economía Circular, organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, con el financiamiento de AECID Perú – Cooperación Española y la Unión Europea en el Perú.

Durante el evento, representantes del sector empresarial coincidieron en que ya existen casos concretos que evidencian la viabilidad de este modelo, con impactos que van más allá del ámbito ambiental y que alcanzan la eficiencia operativa, la reducción de costos y la generación de valor económico.

No obstante, uno de los principales retos identificados es la comunicación. Los especialistas señalaron que las empresas deben mejorar la forma en que trasladan estos avances a la ciudadanía, con el objetivo de generar mayor confianza y acelerar la adopción de prácticas sostenibles.

Otro punto clave fue la necesidad de escalar estas iniciativas. Para ello, se destacó la importancia de avanzar hacia una visión país que promueva una mayor articulación entre el sector público y privado, así como mejores condiciones en materia de acceso a la energía y formalización.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, presentó una encuesta de percepción ciudadana sobre el sector hidrocarburos y la sostenibilidad. (Foto: COCEP)

El foro reunió a autoridades y líderes empresariales, entre ellos los embajadores de la Unión Europea en el Perú y de España en el Perú, Jonathan Hatwell y Alejandro Abellán García de Diego, así como a los presidentes de Eurocámaras Perú y de la Cámara Española, Marco Fragale y Diego Herranz Pérez.

Lluis Torrent, experto internacional español en economía circular, y Vanessa Macher, la reciente nombrada directora de Pacto Global de la ONU – Perú, condujeron el evento en el que participaron expertos como Urpi Torrado, Elena Mendoza Saldívar, Felipe Cantuarias Salaverry, Víctor Melgarejo, Marcos Alegre Chang, Martín Mejía del Carpio, Diego Meneses, Carlos González, Victoria Aragón Sánchez, Segundo Dávila y Lucas Escrivá de Romaní, quienes compartieron experiencias y avances en la implementación de modelos circulares.

Entre los casos presentados destacaron iniciativas vinculadas a la limpieza automatizada y reutilización de residuos, la reducción de emisiones, la valorización de subproductos y el reciclaje a gran escala.

El evento contó con el respaldo de empresas como Repsol, Diario Gestión, Grupo UNACEM y Air Europa.

Mira lo que fue el evento: https://bit.ly/48gDYlL

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