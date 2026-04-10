A Peruvian flag is displayed at the Government Palace in Lima, Peru, on Tuesday, Sept. 3, 2019. Peru's economy expanded at the slowest pace in almost a decade in the second quarter, yet an upturn in public investment signals growth may be on a better footing in the coming periods. Photographer: Miguel Yovera/Bloomberg
A Peruvian flag is displayed at the Government Palace in Lima, Peru, on Tuesday, Sept. 3, 2019. Peru's economy expanded at the slowest pace in almost a decade in the second quarter, yet an upturn in public investment signals growth may be on a better footing in the coming periods. Photographer: Miguel Yovera/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Perú ha pasado por tres presidentes desde octubre, y aun así los mercados apenas han reaccionado: el riesgo país solo ha aumentado marginalmente, los credit default swaps se mantienen muy por debajo de su promedio de cinco años y la moneda incluso se ha apreciado frente al dólar.

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