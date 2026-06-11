Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando el cáncer se detecta en fases tempranas las probabilidades de que responda a tratamientos son mayores porque es posible iniciar terapias oportunas y reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad reduciendo significativamente los costos para los sistemas de salud; además, tratar pacientes diagnosticados en fases iniciales puede ser entre dos y cuatro veces menos costoso que atender casos detectados en etapas avanzadas.

Los registros hospitalarios de la Sala de Situación del Cáncer del Ministerio de Salud revelan que el 31.12 % de pacientes que cuentan con información sobre la etapa en que se halla la enfermedad se encuentra en el estadío IV, es decir en la fase más avanzada del cáncer, informó la directora de la Asociación de pacientes Esperantra, Karla Ruiz de Castilla.

Según la Sala de Situación del Cáncer en lo que va del año: 3251 casos están en estadío IV (31.12%), 2225 en estadío III (21.3%); 1799 en estadío II (17.2%), 1338 en estadío I (12.81%) y 1833 en estadío 0 (17.55%).

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“Más de la mitad de los pacientes se encuentra en fases intermedias o avanzadas, en los que la enfermedad presenta mayor severidad y los tratamientos suelen ser más complejos”, mención la especialista.

¿Qué tipo de cáncer es el más común en Perú?

De acuerdo con la Sala de Situación del Cáncer, el tipo de cáncer con más pacientes es el de la piel, seguido por el estómago y cuello uterino.

¿Qué tipo de cáncer es el más común en Perú?. Sala de Situación del Cáncer. Imagen: Canva - Gestión

En ese sentido, la directora de la Asociación de pacientes Esperantra, precisó que es urgente trabajar en la detección temprana del cáncer ya que el sistema de salud cuenta con tratamientos innovadores para las fases iniciales del cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer renal, cáncer de vejiga y cáncer colorrectal a los cuales pueden acceder los pacientes para lograr controlar la enfermedad o incluso curarla.

En ese sentido, invocó a los ciudadanos a perder el temor a chequearse periódicamente, al sistema de salud a que preste atención a las brechas que impiden la detección temprana y a los pacientes oncológicos a consultar con sus médicos los tratamientos que están disponibles.

Brechas

En otro momento, Ruiz de Castilla dijo que las principales brechas para fortalecer la detección y atención temprana del cáncer en el país continúan siendo la concentración de especialistas en Lima, la falta de equipos de diagnóstico en varias regiones, las dificultades para acceder a atención y la baja cobertura de chequeos preventivos, limitaciones que generan retrasos en el diagnóstico y que muchos pacientes lleguen al sistema de salud cuando la enfermedad ya se encuentra en fases intermedias o avanzadas.

Detalló que de acuerdo con un estudio de The Economist Impact, el 63% de los oncólogos se concentra en Lima y gran parte de los hospitales y centros oncológicos especializados también se ubica en la capital peruana y algunas ciudades principales. En materia de equipamiento médico, el estudio revela que el país cuenta con apenas 11.7 escáneres de tomografía computarizada (TC), 3.5 resonadores magnéticos (IRM) y 7.1 equipos de radioterapia de haz externo por cada 10,000 habitantes.