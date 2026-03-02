La farmacéutica mantiene 59 estudios clínicos activos en Perú y destinó alrededor de S/ 17 millones a investigación clínica solo en 2025. Foto: MSD
La farmacéutica mantiene 59 estudios clínicos activos en Perú y destinó alrededor de S/ 17 millones a investigación clínica solo en 2025. Foto: MSD
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

La investigación e innovación continúan posicionándose como los pilares estratégicos de la multinacional farmacéutica estadounidense MSD (Merck Sharp & Dohme), compañía con varias décadas de presencia en el Perú. A lo largo del 2025, la firma reforzó su articulación con el Estado peruano, especialmente mediante su participación en el sistema nacional de vacunación. Actualmente, MSD abastece al sector público con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Sandra Monteiro, Managing Director de MSD Chile & Perú, explicó que el desempeño de la compañía en 2025 estuvo alineado con el propósito global de la organización. Ante ello, ¿qué se proyecta para el 2026?

