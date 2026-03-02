“El 2025 fue un periodo marcado por un sólido enfoque estratégico, siempre bajo nuestro propósito de salvar y mejorar la vida de los pacientes. Más que buscar resultados comerciales aislados, priorizamos el trabajo conjunto con el gobierno para ampliar el acceso a nuestras innovaciones”, señaló Monteiro en diálogo con Gestión.

En esa línea, la ejecutiva enfatizó que el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias requiere una coordinación estrecha con el sector público. “Sabemos que para garantizar que las innovaciones lleguen a los pacientes es indispensable trabajar de la mano con el Estado. Creemos firmemente en la colaboración público-privada como mecanismo para acelerar el acceso a soluciones en salud”, afirmó.

Monteiro precisó que, en el mercado peruano, las vacunas y la oncología se mantienen como las principales áreas de acción de la compañía. “Contamos con un pipeline global muy amplio, pero hoy nuestros dos grandes focos son oncología y vacunas. En inmunización, por ejemplo, tenemos la vacuna contra el VPH, que ya lleva varios años incorporada en el calendario nacional”, comentó. En ese contexto, destacó el alcance de las campañas de vacunación desarrolladas durante el último año. “El año pasado tuvimos la oportunidad de vacunar alrededor de 1.3 millones de personas”, indicó.

En oncología, MSD también mantiene un peso relevante dentro de su operación en el país. En detalle, la compañía ha consolidado su presencia en esta área, tanto en número de terapias disponibles como en acceso dentro del sistema público. “En oncología contamos con un producto relevante (su principal terapia en esta área es Keytruda - pembrolizumab) y con múltiples indicaciones. Actualmente, en Perú tenemos alrededor de 47 indicaciones aprobadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), de las cuales nueve ya están disponibles para pacientes del sector público ”, dijo.

Una indicación, cabe explicar, se refiere al uso específico de un medicamento para tratar un determinado tipo de cáncer o una etapa concreta de la enfermedad, según evidencia científica y aprobación regulatoria. Sin embargo, la ejecutiva remarcó que la aprobación regulatoria no equivale necesariamente a acceso financiado en el sistema público. “Cuando un medicamento es aprobado por Digemid, queda autorizado para su comercialización, pero eso no implica automáticamente que sea cubierto por el Estado”, dijo.

En ese proceso intervienen las evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS), mecanismo necesario para la incorporación de innovaciones en el sector público. Estas evaluaciones analizan seguridad, eficacia y valor terapéutico, y son desarrolladas dentro de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que involucra entidades como el INS, Digemid y el IETSI de EsSalud.

Respecto al acceso actual, detalló que cuatro indicaciones de pembrolizumab han sido aprobadas mediante procesos regulares de ETS y que nueve indicaciones son actualmente reembolsables por el Estado. Estas abarcan cinco áreas tumorales: cáncer de mama triple negativo, cuello uterino, pulmón, melanoma y cáncer renal.

El desempeño de MSD se da en un contexto de crecimiento sostenido de la filial peruana. “Somos una empresa que sigue mostrando un fuerte crecimiento en el mercado local, pero, además, venimos trabajando intensamente en el desarrollo clínico en Perú”, remarcó. En ese frente, la directiva subrayó la magnitud de los recursos que la corporación destina globalmente a investigación e innovación. “A nivel global, casi la mitad de la facturación de la organización se reinvierte en el desarrollo de nuevas moléculas y productos innovadores”, indicó.

Parte de esa apuesta también se refleja en el mercado peruano. “Hoy tenemos 59 estudios clínicos activos en el país. Entre 2022 y 2024, la inversión en investigación clínica superó los US$ 10 millones ”, precisó. Solo en 2025, añadió, la compañía destinó alrededor de S/ 17 millones a la ejecución de estudios clínicos .

Sandra Monteiro, Managing Director de MSD Chile & Perú, sostiene que la filial peruana mantiene un crecimiento sostenido, con foco en innovación, vacunas y oncología. Foto: MSD

Lo que viene para el 2026

En el frente de vacunas, la compañía iniciará un proceso de migración tecnológica hacia una vacuna contra el VPH de mayor cobertura. “Este año damos un paso muy importante en vacunas, que es la migración de tecnología en la vacuna contra el VPH. Pasamos de una vacuna que cubre cuatro cepas a una vacuna nonavalente, que protege frente a nueve cepas del virus ”, contó Monteiro.

Actualmente existen dos tecnologías: Gardasil 4 (tetravalente) y Gardasil 9 (nonavalente), esta última con mayor cobertura frente a los tipos de VPH asociados a distintos cánceres. La nueva tecnología, indicó, tiene el potencial de contribuir a la reducción de cánceres vinculados al virus. Entre ellos destacan el cáncer de cuello uterino —el más frecuente—, así como otros tipos de cánceres.

“Dentro del contrato que mantenemos con el gobierno está contemplada la implementación de este cambio tecnológico. Hasta ahora contábamos con la vacuna cuadrivalente, pero este año iniciaremos la transición hacia la de nueve cepas”, indicó. El alcance de la campaña dependerá de la planificación oficial. “El programa está dirigido a niños y adolescentes entre los 9 y 18 años, tanto niñas como niños. El gobierno definirá el número de personas a vacunar y el cronograma de implementación”, detalló.

Respecto al portafolio oncológico, reiteró la amplitud de terapias aprobadas en el país, así como el trabajo en curso para ampliar su disponibilidad en el sistema público. Sobre la posibilidad de incrementar el numeró de terapias contra el cáncer en el corto plazo, la directiva evitó proyectar cifras específicas, aunque confirmó que la expansión del acceso sigue siendo un objetivo central.

“La incorporación de nuevas tecnologías es un proceso que se construye de manera conjunta con el gobierno mediante evaluaciones de tecnología sanitaria. Se trata de un trabajo continuo, basado en evidencia clínica y análisis económicos, que busca garantizar la sostenibilidad del sistema”, explicó.

En esa línea, destacó la relevancia de la colaboración entre el sector público y privado. “Creemos que el sector privado puede aportar experiencia y capacidades técnicas para co-crear soluciones junto con el Estado. La asociación público-privada es clave para acercar la innovación a los pacientes”, añadió.

En el área de trastornos cardio metabólicos, MSD también mantiene presencia en el mercado peruano, aunque con una participación más acotada frente a otras líneas. “Contamos con algunos productos en el segmento cardio metabólico. Si bien hoy tienen una menor expresión dentro del mercado, seguimos apostando fuertemente por esta área, que es estratégica para la compañía cuando miramos a futuro”, argumentó.

Esta línea forma parte de los pilares globales de investigación y desarrollo de la farmacéutica. “ Nuestro pipeline se sostiene en tres grandes ejes: el área cardio metabólica y respiratoria, la oncología y las enfermedades infecciosas. Son campos donde continuaremos introduciendo nuevas tecnologías ”, precisó.

En materia de próximos lanzamientos, MSD proyecta nuevos ingresos en el mercado peruano, condicionados a la obtención de aprobaciones regulatorias. “ Actualmente estamos a la espera de algunos registros por parte de la Digemid para ingresar a áreas terapéuticas, como hipertensión arterial pulmonar, además de otras vacunas respiratorias ”, anotó.

Una vez obtenidas las autorizaciones sanitarias, indicó, la compañía activará el proceso de introducción de estas innovaciones. “Con los registros aprobados, iniciaremos los respectivos lanzamientos. Se trata de terapias y tecnologías que ya han pasado por procesos de investigación clínica desarrollados en años previos”, precisó.

MSD iniciará en 2026 la migración hacia una vacuna nonavalente contra el VPH, tecnología que amplía la cobertura de cuatro a nueve cepas del virus. Foto: iStock

Las 20 innovaciones de MSD

En el frente de investigación, MSD anticipa un ciclo de fuerte dinamismo en su portafolio global, con impacto potencial para el mercado peruano. “A diciembre, contamos con 60 estudios activos clínicos en Perú, desarrollados en 159 centros de investigación pertenecientes a 61 instituciones, con un total de 1,149 pacientes enrolados”, aseveró.

En cuanto a la distribución por áreas terapéuticas, detalló, que los estudios activos corresponden a oncología (72%), seguidos por vacunas (9%), cardiología (7%), inmunología (6%), y en menor proporción antivirales (2%), antifúngicos (2%) y endocrinología (2%).

Los resultados de estos ensayos marcarán la hoja de ruta de la compañía en los próximos años. “Esperamos que entre 2026 y 2027 se publiquen datos relevantes de varios de estos estudios, lo que abriría la posibilidad de incorporar nuevos productos hacia 2028”, señaló. Este periodo será clave para la consolidación del pipeline de la farmacéutica. “Los años 2026 y 2027 serán fundamentales para fortalecer el desarrollo de nuevas moléculas. Para ese periodo proyectamos entre dos y tres nuevos productos, pero, además, estimamos la llegada de alrededor de 20 innovaciones en los próximos cinco años ”, indicó.

La ejecutiva remarcó que la estrategia de innovación se concentra en las principales áreas terapéuticas de la compañía. “Nuestros pilares de desarrollo se mantienen en oncología, el segmento cardio metabólico y respiratorio, y las enfermedades infecciosas. Son las áreas donde se dirige la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo”, afirmó.

De acuerdo con sus proyecciones, estas líneas terapéuticas continuarán ganando peso dentro del negocio global. “ En los próximos años, cerca del 70% de la facturación de la organización provendrá de productos vinculados a estos tres pilares ”, precisó. En el caso peruano, la tendencia es similar. “Hoy, la mayor parte de nuestra operación en Perú se concentra en oncología y vacunas, que representan el núcleo del crecimiento local”, añadió.