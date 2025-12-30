En anuncios realizados este año, Clínica Internacional, perteneciente al Grupo Breca, proyectó la operación de una nueva torre en su sede de San Borja para inicios del 2026. Con una tasa de ocupación de por encima del 80%, Alfredo Guerreros, director médico corporativo de la firma, señaló que dicho proyecto incluye la incorporación de 250 camas nuevas, incrementando el potencial hospitalario (de camas) en 75%.

“Nuestro plan corporativo es desarrollar algunos “centros de excelencia” (nombre propio de la Clínica Internacional) para distintas enfermedades. Por ejemplo, con esta nueva infraestructura, vamos a tener la posibilidad de desarrollar prácticamente todas las especialidades o subespecialidades relacionadas al área oncológica", indicó el representante en su momento.

Clínica Internacional inaugurará nueva torre en sede de San Borja, en 2026. (Foto: Clínica Internacional).

Por su parte, la multilatina Auna, dueña de Oncosalud y Clínica Delgado , busca concretar en los siguientes años inversiones en las periferias de Lima y, más adelante, tener presencia en Cusco .

Al respecto, Suso Zamora León, presidente ejecutivo del directorio de la compañía, sostuvo que la estrategia es asegurar que exista un primer punto de contacto en las periferias (de Lima), a fin de atender a pacientes con alguna patología y, si requiere una cirugía, se realice en una de las clínicas que ya forman parte de la red integrada.

“En el futuro, particularmente en Perú, vemos más crecimiento en los planes de aseguramiento. En oncología, hemos avanzado muy bien y ahora queremos ampliar nuestra cobertura hacia otras patologías, como las cardio metabólicas y la salud de la mujer. También creceremos con lo que llamamos membresías, que son planes de descuento diseñados para garantizar el acceso de más personas a la atención médica. Nuestro propósito es convertirnos en un jugador que ofrece el primer seguro a personas que nunca antes habían tenido uno“, destacó Zamora.

Esta misma consigna es perseguida por Pacífico Salud (brazo asegurador y prestador del grupo Credicorp). Guillermo Garrido-Lecca, CEO de la firma, destacó que el plan más relevante de la compañía es la expansión de la Clínica San Borja, con una inversión total de US$35 millones, a ejecutarse en un plazo de dos años . Así, la mitad del presupuesto se desembolsó en el 2025 y el resto está previsto para el 2026.

“Este desarrollo busca robustecer nuestra capacidad de atención, sumar más camas, salas especializadas y tecnología avanzada, en línea con nuestra visión de consolidar el liderazgo en servicios de alta complejidad”, expresó.

El ejecutivo sostuvo que constantemente se encuentran en la búsqueda de nuevos terrenos y mercados potenciales para construir más centros odontológicos, médicos y clínicas. La empresa cuenta con presencia en Arequipa, Cajamarca y Piura, y no descarta seguir creciendo en el sur y norte del país. En tanto, en Lima, observan con interés la zona sur, donde identifican oportunidades para instalar nuevos puntos de atención.

“Si bien ya tenemos algo en Punta Hermosa, podría ser interesante algo más cercano a Lima”, anotó Garrido-Lecca.

Por su parte, la red de Clínicas San Pablo también apostará por la expansión. Manuel Marroquín, gerente comercial corporativo de la compañía, contempló la apertura de su doceava clínica para el primer trimestre de 2026, en Chancay.

“La inversión total bordeará los S/ 70 millones, de los cuales S/ 50 millones estarán destinados a infraestructura, mientras que cerca de S/ 20 millones se asignarán a la compra de equipos de alta tecnología, como resonadores, tomógrafos y sistemas de cirugía robotizada”, explicó.

En la misma línea, Clínica Aviva (del Grupo Intercorp), con ubicaciones en Lima Norte y Lima Centro, contempla la construcción de una tercera clínica, en San Juan de Miraflores (Lima Sur) con una inversión de S/ 50 millones. La apertura está prevista para el segundo semestre del 2026.

Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica Aviva, remarcó que u n factor clave a la hora de determinar las zonas de expansión es la presencia de una clase media emergente con demanda de servicios de salud de calidad.

A diferencia de su competencia, Clínica Ricardo Palma apostará por la ampliación de su sede en San Isidro , con foco en el reordenamiento de los espacios administrativos y, sobre todo, en el crecimiento en camas de hospitalización.

El gerente general de dicha clínica, Jesús Manso Pérez-Cosío, refirió que las actuales ocupaciones cercanas al 85% y 90% son muy altas. Además, manifestó que todavía hay oportunidad de brindar una mejor experiencia a los pacientes en las áreas de emergencia y farmacia.

“No descartamos buscar otros espacios a lo largo de la ciudad, también para acercarnos a nuestros clientes. No solamente atendemos muchos pacientes de Iiafas (aseguradoras), tenemos un autoseguro que tiene cerca de 50,000 afiliados. Algunos están en San Borja, San Isidro, pero hay otros que están en otros distritos de la ciudad”, remarcó.

El ejecutivo precisó que la clínica viene invirtiendo un capex de business as usual (gasto corriente) de entre S/ 11 millones y S/15 millones anuales, pero lo estimado ( preliminarmente), apunta a un promedio anual en torno a los S/15 millones adicionales relacionados solamente con infraestructura a partir del 2026 y hasta el 2030.

Clínica Ricardo Palma ampliará capacidad de algunos servicios. (Foto: difusión).

LEA TAMBIÉN: Pacífico Salud y su apuesta para llegar a más pacientes con precios populares

Laboratorios y su portafolio en 2026

Otro de los segmentos claves en el sector salud son los laboratorios, los cuales al igual que las clínicas y establecimientos de salud privados cuentan con sus propios planes de crecimiento y penetración en el mercado peruano.

Así, AstraZeneca, con su oferta en farmacos orientadas para áreas como oncología, respiratoria y enfermedades cardiometabólicas, prepara entre el 2025 y 2027 más de 15 lanzamientos entre productos e indicaciones, lo que les permitirá seguir ampliando su oferta de soluciones para médicos y pacientes en las áreas terapéuticas donde enfocan su investigación y desarrollo.

Sergio Vélez, country director para Perú, Ecuador y Venezuela en AstraZeneca, señaló que sus ensayos clínicos activos están enfocados en áreas de oncología, respiratorio, cardiovascular y reumatología. “Estos se gestionan a través de alianzas locales, incluyendo la participación en el Comité de Investigación Clínica de Alafarpe”, añadió el directivo.

A esa iniciativa, se suma la multinacional suiza Roche Pharma. La empresa tiene un portafolio concentrado en el tratamiento oncológico, especialmente, en cáncer de mama. Ahora, apunta a engrosar la cartera con la incorporación de nuevas terapias.

“En los próximos 12 meses introduciremos una nueva línea de medicamentos para el tratamiento del lupus, una enfermedad que en Perú muestra una incidencia superior a la del resto de la región. Además, tenemos previsto nuevas extensiones y mejoras en tratamientos ya disponibles”, adelantó Rolf Erick Hoenger, Area Head de Roche Pharma Latam.

AstraZeneca introducirá línea de medicamentos para el tratamiento del lupus. (Foto: Piroschka van de Wouw / ANP / AFP).

En similar perspectiva, el argentino Laboratorio Elea, con presencia en Perú casi tres años, tiene un plan hasta 2030, en el cual proyecta sumar moléculas de primera línea en oncología, hematología, enfermedades raras y huérfanas.

“Tenemos mapeado qué productos ingresarán cada año, de acuerdo con las patentes que vencen entre 2026 y 2030. No puedo dar un número exacto, pero sí puedo adelantar que el crecimiento de nuestro portafolio será exponencial. En ventas, nuestra meta es crecer alrededor del 100% año a año y sostener ese ritmo en los próximos cinco años, no solo en Perú, sino también en Latinoamérica y Centroamérica”, detalló Carlos Vásquez, gerente comercial de la empresa.

Otro laboratorio argentino con participación en Perú desde hace un año es Tuteur, cuyo objetivo es crecer dentro de sus unidades de negocio: oncología, oncohematología, inmunología y enfermedades raras y huérfanas .

La compañía, con presencia en Argentina desde hace casi 50 años, cuenta en el mercado peruano con un portafolio de 20 registros sanitarios. “ Para el próximo año tenemos proyectados al menos 10 nuevos registros en trámite , aunque el número podría ser mayor. Lo importante es que seguimos trabajando activamente en ampliar nuestro portafolio de manera sostenible y con foco en la calidad y el impacto terapéutico”, argumentó Karina Chuman, gerente general de la empresa.

Además, la ejecutiva anunció que el próximo año abrirán una nueva unidad de negocio enfocada en el área respiratoria, especialmente, en el tratamiento de enfermedades críticas como la hipertensión arterial pulmonar . “Se trata de un segmento con pocas opciones terapéuticas actualmente disponibles en el país. Nuestra propuesta busca ampliar las alternativas para los pacientes, con medicamentos de alta eficacia y calidad”, explicó.