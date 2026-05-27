El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), presentó una estrategia orientada a atraer nuevas aerolíneas internacionales, con especial énfasis en operadores de Asia, Europa y Medio Oriente, como parte de su apuesta por reforzar la conectividad aérea del país.

La iniciativa fue presentada durante el Roadshow “Oportunidades y Facilitación de la Conectividad Aérea”, espacio en el que se expusieron los avances del sector y las principales herramientas impulsadas por el sector para promover nuevas inversiones y ampliar las rutas internacionales.

Entre las medidas destacadas figura el lanzamiento del Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, instrumento diseñado para brindar soporte regulatorio y técnico a las aerolíneas interesadas en operar en el país. El mecanismo contempla acompañamiento técnico, coordinación bilateral y articulación con distintas entidades públicas vinculadas al sector.

La estrategia forma parte de los tres ejes priorizados por la actual gestión: el fortalecimiento de la conectividad aérea, la Política de Cielos Abiertos y el desarrollo de infraestructura aeroportuaria.

El ministro Aldo Prieto y la directora de Aeronáutica Civil, Paola Marín, participaron en la presentación de la estrategia del MTC para fortalecer la conectividad aérea y atraer nuevas aerolíneas al país. Foto: MTC.

Durante la actividad participaron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín; el presidente del directorio de CORPAC, Luis Esquivel; y el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Freddy Solano, además de representantes de aerolíneas, operadores aeroportuarios y gremios del sector.

Según indicó el titular del MTC, el objetivo es consolidar al Perú como uno de los principales centros de conectividad aérea de Sudamérica mediante la incorporación de nuevas rutas internacionales.