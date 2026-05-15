La aerolínea evalúa nuevas rutas desde Lima tras los resultados obtenidos con la operación estacional Lima–Salt Lake City. (Foto: AFP)
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Sandra Reyes
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En medio del alza de los precios del combustible y mayores presiones sobre la industria aérea, Delta Air Lines reafirma su apuesta por el Perú y evalúa nuevas oportunidades de crecimiento hacia el 2026 y 2027. En entrevista con Gestión, Delia Ortega, Regional Manager para Perú y Ecuador de la aerolínea, adelantó que la compañía continuará evaluando nuevas conexiones desde Lima, fortalecerá su estrategia enfocada en pasajeros premium y su alianza con Latam, tras la renovación de su permiso de operación y la aprobación de la ruta Salt Lake City–Lima en 2025. Sin embargo, advirtió que los altos costos operativos y la nueva tasa aeroportuaria podrían influir en futuras decisiones de expansión en el país. ¿Cuáles son los planes?

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