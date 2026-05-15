La ruta Lima–Salt Lake City operó con alta ocupación y reforzó el negocio de carga y exportaciones hacia el oeste de Estados Unidos. (Foto: EFE)

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Delta evalúa nuevas rutas desde Lima

La expansión desde Lima continuará siendo uno de los principales focos de Delta Air Lines hacia el 2026 y 2027. Tras la operación estacional de la ruta Salt Lake City–Lima entre diciembre del 2025 y enero del 2026, la aerolínea aseguró que seguirá evaluando nuevas oportunidades de conectividad desde la capital peruana hacia distintos hubs en Estados Unidos. Según explicó Delia Ortega, esta conexión permitió diversificar la operación más allá de Atlanta y validar el potencial de rutas temporales desde el mercado peruano.

La ejecutiva destacó que el vuelo inaugural operó con ocupación completa y que la ruta también reforzó el negocio de carga y exportaciones hacia el oeste de Estados Unidos. En esa línea, señaló que Delta seguirá apoyándose en la alianza con Latam Airlines Group para alimentar vuelos desde Lima con pasajeros provenientes tanto de ciudades del Perú como de otros mercados sudamericanos. Aunque evitó adelantar destinos específicos, indicó que la compañía evalúa permanentemente factores como demanda, disponibilidad de aeronaves, competencia y viabilidad financiera antes de definir nuevas expansiones.

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez es visto por Delta como una pieza estratégica para ampliar conectividad regional desde Perú. (Foto: AP)

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Delta refuerza apuesta por pasajeros premium en Perú

El crecimiento del segmento premium se ha convertido en otro de los pilares de la estrategia de Delta Air Lines en el mercado peruano. Según explicó Delia Ortega, la demanda por cabinas como Delta One y Premium Select ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por viajeros corporativos, pasajeros “bleisure” —que combinan negocios y ocio— y turistas de alto poder adquisitivo que priorizan comodidad, privacidad y conectividad durante el viaje.

Como parte de esta apuesta, Delta incorporó desde octubre del 2025 el Airbus A330-300 en la ruta Lima–Atlanta, aumentando la disponibilidad de asientos premium en el mercado peruano. Además, la aerolínea prevé continuar fortaleciendo su oferta de alta gama hacia el 2026 y 2027 con la introducción de nuevas Delta One Suites en aeronaves como el Airbus A350-1000 y la renovación progresiva de la flota A330-200/300 con suites privadas. “Hoy el pasajero premium valora cada vez más una experiencia integral y diferenciada”, señaló la ejecutiva.

El segmento premium se convirtió en uno de los pilares de crecimiento de Delta en Perú hacia el 2026 y 2027. (Foto: Delta Air Lines)

Lima gana peso estratégico dentro de la red regional Delta–LATAM

Otro eje clave dentro de la estrategia de crecimiento de Delta Air Lines en Perú es el fortalecimiento de Lima como hub regional para conectar Sudamérica con Estados Unidos. La aerolínea destacó que la alianza con Latam Airlines Group ha permitido ampliar significativamente la conectividad desde el mercado peruano, integrando más de 200 rutas de Delta en Norteamérica con alrededor de 130 rutas de LATAM en Sudamérica. Desde el inicio del joint venture, en octubre del 2022, ambas compañías han movilizado 14.5 millones de pasajeros entre América del Norte y Sudamérica, mientras que la capacidad conjunta de asientos aumentó 88%.

En el caso peruano, la alianza también ha fortalecido la alimentación de pasajeros desde ciudades como Cusco, Arequipa, Piura y Trujillo hacia Lima, facilitando conexiones internacionales más eficientes hacia Estados Unidos y otros mercados. “La red de LATAM desempeña un rol fundamental en la estrategia de conectividad de Delta para el mercado peruano”, señaló Delia Ortega, quien además sostuvo que esta integración permite consolidar al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez como un punto estratégico de conexión regional.

Según explicó, el objetivo es seguir fortaleciendo el flujo tanto de pasajeros corporativos y turísticos como del negocio de carga desde Perú hacia la red global de la aerolínea estadounidense.

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Impacto del alza de combustible y nueva tasa aeroportuaria (TUUA)

Pese a mantener planes de crecimiento en el mercado peruano, Delta Air Lines reconoció que el alza y volatilidad de los precios del combustible continúan presionando la rentabilidad de la industria aérea. En ese contexto, la compañía afirmó que priorizará una estrategia enfocada en eficiencia operativa y rentabilidad, evaluando cuidadosamente el desempeño de rutas y capacidad antes de avanzar con nuevas expansiones desde Lima.

A ello se suma la preocupación por el impacto de la nueva Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según advirtió Delia Ortega, esta medida “impacta directamente la competitividad del hub de Lima” frente a centros de conexión regionales como Bogotá y Panama City. “La predictibilidad regulatoria y tarifaria es clave para sostener inversiones de largo plazo en nuevas rutas”, señaló.