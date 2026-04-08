Santiago de Chile.- La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Perú, o simplemente TUUA de conexión, continúa en agenda con dos posiciones claras: por un lado las aerolíneas reclaman que no debe cobrarse esta tarifa porque le resta competitividad al aeropuerto Jorge Chávez como hub y, por el otro, los aeropuertos reclaman que si no se da cumplimiento al contrato de concesión, Perú estaría yendo contra la seguridad jurídica.

En esta oportunidad, Gestión estuvo en el evento Wings of Change Americas 2026, organizado por la International Air Transport Association (IATA) donde Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA señaló que no ha habido avances ni conversaciones para llegar a buen puerto sobre esta tarifa.

“Estamos en la misma posición desde hace varios meses, en un punto muerto”, indicó el ejecutivo a este diario, al referirse al estado del diálogo con las autoridades peruanas.

IATA advierte que el Perú pierde conectividad aérea por falta de acuerdos sobre la TUUA | Foto: Gerardo Rosales para Gestión

Desde la industria insisten que esta situación ha llevado a la cancelación de rutas, menor tráfico de pasajeros y una creciente desventaja frente a otros hubs de la región.

Cabe recordar que existe la TUUA de transferencia nacional y la internacional, de US$ 10.05 y US$ 6.32 (sin IGV), respectivamente. El cobro de la tarifa doméstica está en stand by en un intento del Gobierno de firmar una adenda con el concesionario del Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), que permita “desaparecerla” y que los ingresos que la empresa iba a percibir por este concepto se compensen de otra manera.

La TUUA internacional, por el contrario, se cobra desde diciembre del año pasado. Pero, esta no fue endosada en los boletos aéreos, por la negativa de las aerolíneas, y se paga en línea o en el mismo aeropuerto durante el tránsito.

Cerdá indicó que no hay reuniones previstas en el corto plazo para retomar este tema. Según precisó, el siguiente acercamiento con las autoridades se daría tras la conformación del nuevo Gobierno después del proceso electoral. “La siguiente reunión será cuando se elija un nuevo presidente”, concluyó.

Previamente, Arantza Mendicoa, senior manager Worldwide Airport Slots de la IATA, había comentado en la misma línea: “La TUUA de transferencia de alguna manera restringe la consolidación del aeropuerto Jorge Chávez”.

Sin avances y falta de respuesta estatal

Según explicó en conferencia tras la pregunta de Gestión, la industria —a través de IATA y gremios del sector— presentó al Gobierno de Perú una serie de recomendaciones y alternativas para abordar el tema de la TUUA. Sin embargo, estas no habrían recibido una respuesta concreta.

“Se nos pidió presentar recomendaciones y alternativas, lo hicimos, pero no hemos visto una respuesta ni propuestas del Gobierno actual”, afirmó.

El contexto político ha sido uno de los factores que ha complicado el avance de este tema. De acuerdo con Cerdá, los cambios de autoridades han interrumpido los canales de diálogo, manteniendo la discusión en un estado de paralización .

Menos vuelos y pasajeros: impacto en la conectividad

El principal efecto de este escenario, según la industria, es la pérdida de conectividad aérea. Cerdá advirtió que ya se observa una reducción en la capacidad y en el flujo de pasajeros. “Estamos perdiendo capacidad y conectividad. Los pasajeros ya no están volando como antes”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que los usuarios están optando por rutas alternativas que evitan el paso por Lima, lo que reduce el rol del país como punto de conexión regional.

Hay que recordar que desde finales del mes pasado entraron en vigencia cuatro cancelaciones de rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, todas operadas por Latam Airlines Perú. Las cancelaciones se suman a la de Lima–La Habana, efectiva desde el 07 de marzo.

Lima pierde terreno frente a otros hubs

El debilitamiento de la conectividad en el Perú, según IATA, se da en paralelo con el fortalecimiento de otros aeropuertos en la región. Según Cerdá, ciudades como Bogotá, Santiago, São Paulo y Panamá vienen captando parte del tráfico que antes podía pasar por Lima.

“Los pasajeros están encontrando otras opciones en la región, evitando el aeropuerto de Lima”, advirtió.

A esto se suma la aparición de nuevos competidores potenciales. El ejecutivo mencionó que, a futuro, Caracas, en Venezuela, podría posicionarse como un hub relevante, lo que incrementaría la presión competitiva sobre el Perú.

Más allá del impacto en las aerolíneas, Cerdá enfatizó que el principal afectado es el usuario final. La menor conectividad implica menos opciones de viaje, mayores costos y una reducción en las oportunidades de desarrollo económico. “El que más pierde es el ciudadano peruano, que ve reducida su conectividad”, remarcó.

Llamado al Gobierno: mayor involucramiento

El representante de IATA hizo un llamado a las autoridades para asumir un rol más activo en la resolución del problema. Recordó que el aeropuerto es un activo estratégico del país, más allá del esquema de concesión.

“El aeropuerto es un activo nacional y el Gobierno debe evaluar si el concesionario está actuando en el mejor interés del país y de sus ciudadanos”, sostuvo.