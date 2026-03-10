La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión nacional se mantiene suspendida y sin fecha de inicio de cobro, pero empiezan a darse algunas luces de avances concretos.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicaron que han contratado un servicio de consultoría para la suscripción de una nueva adenda con el concesionario Lima Airport Partners (LAP) que permita reducir el cobro de la TUUA. Lo que se busca es que el concesionario pueda contratar con inversionistas más allá de la concesión y que estos ingresos “compensen” el cobro de la TUUA doméstica.

“Para esto, hemos contratado un servicio de consultoría que nos permita determinar los años de concesión y las condiciones sobre las cuales se van a suscribir la adenda. Una vez que recibamos lo que es la aceptación del texto de la adenda por el concesionario, vamos a iniciar el pedido de opinión para los sectores que deben emitirla: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ositrán y luego el concedente [MTC]” , indicó Eldda Bravo Abanto, directora de la Dirección de Inversión Privada en Transportes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC.

La funcionaria también detalló que están avanzando según el cronograma establecido por norma y bien “ajustado”, trabajado para sacar la adenda lo más pronto posible. De esta manera, señaló que la firma de la adenda está prevista para mayo de este año.

Recursos ante la emergencia

En otro momento, Juan del Carmen Haro, viceministro de Transportes del MTC, indicó que se aprobó realizar una transferencia al interior del ministerio a fin de mitigar eventuales impacto del Fenómeno de El Niño.

“Se realizó una transferencia al interior del sector para el programa Provías Nacional mediante una resolución. Se han habilitado S/ 10 millones para la atención de emergencias en la red vial nacional no concesionada. Ha sido un esfuerzo del propio MTC entendiendo que las emergencias se dan a nivel nacional y que el EFEN ha alertado que las lluvias continuarán y que, desde el 10 de marzo en adelante, pueden incrementarse”, sostuvo.