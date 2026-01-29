La propuesta plantea reorganizar el uso del espacio vial en la avenida Javier Prado mediante un corredor BRT. Foto: Andina/ Referencial.
La propuesta plantea reorganizar el uso del espacio vial en la avenida Javier Prado mediante un corredor BRT. Foto: Andina/ Referencial.
Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Este jueves 29 de enero inicia la construcción de la nueva vía rápida Javier Prado, en las intersecciones con las avenidas Circunvalación El Golf Los Incas y Los Frutales, en el distrito de La Molina, la cual tendrá una duración estimada de 12 meses. Mientras se preparan para ello, surge una nueva propuesta para resolver el tránsito en una de las avenidas más usadas en Lima, la implementación de un corredor BRT (Bus Rapid Transit) que conecte el centro comercial de Puruchuco, en Ate, hasta el nuevo aeropuerto internacional, Jorge Chávez, en el Callao.

