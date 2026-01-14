El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la puesta en marcha de un corredor seguro como parte de un plan de intervención integral para enfrentar los casos de extorsión y atentados registrados en zonas críticas de la capital. El anuncio se dio tras una reunión de coordinación interinstitucional con autoridades nacionales y representantes de los gremios de transporte.

Como resultado del encuentro, se acordó la ejecución inmediata de medidas de seguridad en los sectores comprendidos por las avenidas Sol de Naranjal, Los Eucaliptos, El Olivar, Paramonga y Bertello, en el distrito de San Martín de Porres, así como en la avenida Las Palmeras, en Los Olivos , áreas identificadas por su alta recurrencia de delitos vinculados a la extorsión.

En ese contexto, el burgomaestre informó que el municipio asumirá una presencia permanente en el corredor intervenido. “Vamos a implementar un corredor de transporte y habrá presencia permanente del Estado. No permitiremos ceder esos espacios a la delincuencia, que tanto daño genera”, señaló.

La intervención contempla también mejoras en la infraestructura urbana. Según precisó la autoridad edil, se trabajará en la pavimentación e iluminación de aproximadamente dos kilómetros . “Estamos hablando de dos kilómetros que vamos a pavimentar y colocar iluminación”, indicó, al subrayar que estas acciones buscan reducir las condiciones que facilitan la actividad delictiva.

En cuanto al control del transporte público, Reggiardo destacó la incorporación de tecnología de vigilancia. “La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) está ya prácticamente detrás de un proceso de adquisición de cámaras, que es una buena noticia, para cubrir unidades que serán monitoreadas por ellos y también por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explicó.

De manera complementaria, la comuna limeña instalará cámaras fijas a lo largo del tramo intervenido . “En estos dos kilómetros de extensión vamos a colocar cámaras de videovigilancia, hemos encontrado que esa es una zona con gran recurrencia de actos delictivos”, sostuvo.

El plan de seguridad se reforzará además con patrullaje aéreo. “Vamos a poner nuestros drones a disposición para patrullaje aéreo”, añadió el alcalde.

En la reunión participaron el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández; el jefe de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Dircri), general PNP Carlos Vargas Mormontoy; el general PNP Víctor Revoredo, de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri); así como representantes de los gremios de transporte, entre ellos Javier Guzmán, delegado de Transportes Unidos, y Julio Bretoneche, delegado del sector.