El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, afirmó que el tren Lima–Chosica podría iniciar operaciones en el primer semestre de 2026, aunque precisó que el arranque del servicio dependerá de la coordinación entre diversas instituciones y del cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias a lo largo de la vía férrea.

En entrevista con Canal N, Reggiardo reconoció que existen aspectos que deben ser ajustados, especialmente en materia de señalización y seguridad vial. No obstante, subrayó que por esa misma línea férrea circula actualmente un tren de carga mineral de forma permanente e incluso, una vez al mes, se realiza traslado de pasajeros, sin que ello haya generado situaciones críticas en los últimos años.

“El problema no es el tren, sino la irresponsabilidad de algunos conductores y la falta de señalización adecuada en determinados cruces”, señaló el burgomaestre, en referencia a los accidentes registrados recientemente en zonas donde la vía férrea se cruza con el tránsito vehicular.

En ese sentido, indicó que será necesario implementar vallas de seguridad, plumas en los cruces y otras medidas de protección en los puntos de mayor afluencia peatonal y vehicular. Estas acciones, explicó, deberán formar parte de un plan liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el apoyo de otras entidades públicas.

Reggiardo destacó como un avance clave la cesión de uso del material rodante al MTC, la cual calificó como una decisión “necesaria y largamente esperada”. Según dijo, esta medida ha permitido destrabar el proyecto y fortalecer las mesas de trabajo interinstitucionales que vienen funcionando desde hace varios meses, tras haberse visto interrumpidas durante el gobierno anterior.

“El MTC nos ha señalado que sí existe la posibilidad de que el tren Lima–Chosica inicie operaciones dentro del primer semestre de 2026. Hay disposición política y técnica, y eso es lo más importante”, afirmó, aunque evitó comprometer una fecha exacta de inauguración.

El alcalde remarcó que actualmente ya se viene realizando la marcha en vacío del tren, lo que permitirá identificar y corregir eventuales fallas antes de su puesta en servicio, con el objetivo de evitar situaciones como las ocurridas en otras obras inauguradas sin completar todas sus etapas de seguridad.

Asimismo, explicó que el proyecto del tren contempla cuatro fases de implementación. La primera estará orientada a atender principalmente a los vecinos de Chosica, con un solo paradero en ese distrito y otro en el Cercado de Lima. En una segunda fase se incorporarán 14 paraderos adicionales, mientras que la etapa final -que incluiría la instalación de un segundo riel- se desarrollaría en los próximos años.

“Ya tenemos el tren, la línea férrea y la voluntad política. Ahora lo que corresponde es acelerar todo lo necesario para que este sea un sistema de transporte masivo seguro y útil para la ciudadanía”, concluyó Reggiardo.