MML afirma contar con fondos para mantenimiento de la Panamericana Sur tras activar carta fianza. Foto: Gob
MML afirma contar con fondos para mantenimiento de la Panamericana Sur tras activar carta fianza. Foto: Gob
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras el “abandono” de la empresa Rutas de Lima, luego de activarse la carta fianza.

, destinados a financiar todos los servicios necesarios para los ciudadanos.

“Quiero ser muy claro, no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Lo que estamos haciendo es atender las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada. Hoy contamos con los fondos necesarios porque hemos ejecutado la carta fianza”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Lima sin peajes en el 2026: ¿qué pasará con la operación y mantenimiento de vía clave?

, personal de fiscalización, cuadrillas de limpieza y equipos de mantenimiento.

Asimismo, durante el anuncio del Plan Verano 2026, indicó que se realizará un cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo de 2026, así como el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril de 2026, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

LEA TAMBIÉN: MML caduca contrato de “Vías Nuevas de Lima” por “incumplimientos” de concesionaria

Además, que atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La MML se encargará del auxilio vial, la seguridad y la señalización de la vía, además de la implementación de grúas, unidades de Serenazgo, entre otros. (Foto: Municipalidad de Lima/X)
La MML se encargará del auxilio vial, la seguridad y la señalización de la vía, además de la implementación de grúas, unidades de Serenazgo, entre otros. (Foto: Municipalidad de Lima/X)

TE PUEDE INTERESAR

Chancay y Callao: conexión enfrenta cada vez más retos con mira a ser hub regional
El distrito de Lima que se ha convertido en un hub para la región, su evolución en cifras
Lima Metropolitana traza su hoja de ruta turística: MML publicó plan al 2030

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.