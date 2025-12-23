El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene fondos suficientes para cubrir los servicios esenciales en la Panamericana Sur tras el “abandono” de la empresa Rutas de Lima, luego de activarse la carta fianza.

El funcionario detalló que esto no afectará el presupuesto del municipio, debido a que se cuenta con 40 millones de dólares colocados en un fideicomiso, destinados a financiar todos los servicios necesarios para los ciudadanos.

“Quiero ser muy claro, no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Lo que estamos haciendo es atender las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada. Hoy contamos con los fondos necesarios porque hemos ejecutado la carta fianza”, señaló.

La MML se encargará del auxilio vial, la seguridad y la señalización de la vía, además de la implementación de grúas, unidades de Serenazgo, personal de fiscalización, cuadrillas de limpieza y equipos de mantenimiento.

Asimismo, durante el anuncio del Plan Verano 2026, indicó que se realizará un cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo de 2026, así como el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril de 2026, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Además, señaló que se han habilitado 30 puestos de vigilancia policial, siete accesos seguros a las playas del sur de la capital y una Central de Emergencias que atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana.