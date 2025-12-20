El Poder Judicial ordenó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a no permitir el uso de caballos en carruajes o calesas turísticas en el Centro Histórico.

De acuerdo con el fallo publicado por El Comercio, la jueza Sara Milka Meza Soria, del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada una demanda de amparo a fin de preservar la protección y bienestar animal.

La resolución insta a la MML a cesar inmediatamente y cancelar cualquier tipo de autorización, licencia o permiso que permita el uso de caballos en paseos turísticos en calesas en la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima.

La prohibición se da “al constituir una práctica incompatible con el deber constitucional de protección y bienestar animal, que vulnera el derecho a un ambiente equilibrado reconocido en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución y agrede la integridad física de estos animales considerados seres sintientes”.

Lima se sumaría al grupo de ciudades que eliminan carruajes con caballos por riesgos al bienestar animal. Foto: gob.pe

Esta demanda fue declarada fundada en primera instancia y se prevé que llegará al Tribunal Constitucional ante una eventual apelación de la MML.

Desde la Municipalidad de Lima alegaron que se han realizado inspecciones sanitarias y los dos caballos que prestan el servicio están “en buen estado físico”, y por lo tanto, no se vulnera el bienestar animal ni hay maltrato.

No obstante, la magistrada Meza Soria enfatizó que el Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Subgerencia de Salud Pública de la MML solo realizó dos inspecciones sanitarias en todo el tiempo de operación de esta actividad: una en noviembre del 2019 y la otra, en marzo del 2022.

Otro punto para oponerse al uso de calesas de caballos en el Centro Histórico es su paso por pavimento de concreto en épocas de sol intenso, lo que puede afectar sus articulaciones y extremidades, especialmente si hay jornadas prolongadas y de carga considerable.

Ciudades como Chicago, Salt Lake City, Montreal y Bruselas —según el fallo— han eliminado también el uso de caballos en carruajes por los “riesgos asociados” al pavimento duro, contaminación urbana, estrés y temperaturas extremas", factores incompatibles al bienestar animal.

El entonces alcalde Rafael López Aliaga aseguró que las calesas de caballos son iniciativas turísticas que nutre de valor patrimonial a Lima, similar a “Sevilla o Nueva York”.