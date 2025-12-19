Extorsiones. (Foto: Difusión)
Extorsiones.
En un nuevo golpe al crimen organizado, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público,

La megaoperación, ejecutada en cumplimiento de una orden judicial, permitió la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de esta red delictiva, tras el allanamiento simultáneo de trece inmuebles -

Los detenidos fueron identificados como José Huanca (29), Zoila Mendoza (61), Angie Zavaleta (19), Leydi Suazo (36), Jesús Herrera (33), Glendy Ramírez (54), Shirley Antúnez (40), Rocío Sandoval (52), José Ulfe (45), Flavia Gonzáles (25), Guzmel Mendoza (33), Gustavo Valera (35), Rosalinda Maylle (36) y Fabrizio Aquiño (19).

De acuerdo con las investigaciones, esta organización criminal operaría desde septiembre de 2024 mediante el cobro extorsivos, denominadas “cuotas de seguridad” o “cuotas de protección”, a diversas empresas de transporte, entre las que figuran Los Milagros del Señor de Pachacamilla, San Juanito S. A. C. y San Juan de Villa.

Durante las diligencias, los agentes incautaron 15 equipos celulares, un porta carné policial, dos cacerinas de pistola, municiones y S/ 15 000 en efectivo, los cuales constituirán importantes medios probatorios en el proceso de investigación.

En esta acción participaron agentes policiales especializados de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la Dirección de Inteligencia (Dirin), el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

En un nuevo y contundente golpe al crimen organizado, la Policía Nacional del Perú (PNP), en estrecha coordinación con el Ministerio Público, logró la desarticulación de la organización criminal Los Meros Machos, dedicada a la extorsión sistemática de empresarios del transporte público en Lima Metropolitana.

