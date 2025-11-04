La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un predictamen que amplía el plazo de detención policial de 48 horas hasta 15 días por la comisión de delitos graves, como la extorsión y el sicariato. Esto, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la eficacia de las investigaciones penales frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

La propuesta de reforma constitucional recibió el respaldo de 20 legisladores, mientras que se registraron 2 abstenciones.

La norma en mención, que modifica los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución, incorpora los delitos de sicariato y extorsión dentro de los supuestos excepcionales que permiten ampliar el plazo máximo de detención policial hasta por 15 días calendario.

Cabe precisar que dicha medida actualmente solo se aplica a casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.

Al respecto, el presidente del grupo de Constitución, Arturo Alegría, consideró que el plazo ordinario de 48 horas resulta insuficiente para investigar estructuras delictivas complejas que operan con sofisticación tecnológica, jerarquías violentas, comunicación encriptada y redes financieras transnacionales.

“Esta ampliación armoniza la libertad individual con la protección de la seguridad colectiva”, señaló, tras precisar que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público e especialistas internacionales.

SE PODRÁ LEVANTAR LA RESERVA BURSÁTIL

El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución también añadió la reserva bursátil (secreto del mercado de valores) a los supuestos que pueden ser levantados a solicitud del juez, la Fiscalía de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, la Contraloría General de la República o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta medida, según explicó Alegría, es idónea y necesaria para reforzar la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del crimen organizado, delitos frecuentemente vinculados a la extorsión.

“Elevar este mecanismo a rango constitucional otorga una base sólida y establece un control judicial para su levantamiento, reforzando el combate a la criminalidad”, sostuvo.

Además, se precisó que la reserva bursátil guarda relación con la reserva tributaria y el secreto bancario. De esta manera, se justificaría un tratamiento unitario para rastrear el origen y destino del dinero ilícito.