José Jerí, presidente de la República. (Foto: Presidencia)
José Jerí, presidente de la República. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

“El Gobierno está entendiendo a pasos acelerados las dinámicas de los criminales (...). Estamos tomando medidas diarias e inmediatas para estar a la altura del combate contra la delincuencia. No vamos a doblegar. Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, dijo este lunes el .

Dicha norma busca reforzar la lucha contra el crimen organizado en el sector transporte tras los recurrentes episodios de violencia y amenazas. Según dijo el jefe de Estado, la aprobación de esta ley representa un punto de quiebre en el trabajo conjunto entre el Estado y los gremios afectados por la inseguridad.

El mandatario también resaltó que la nueva ley permitirá a la policía y la fiscalía actuar con herramientas legales más sólidas, facilitando la desarticulación de redes de extorsión y permitiendo respuestas más rápidas y contundentes contra los delincuentes.

LEA TAMBIÉN: Gobierno contempla declarar en emergencia el Inpe, informó Ernesto Álvarez

El Ejecutivo incorporará nuevas disposiciones en el marco del estado de emergencia, con el fin de fortalecer la persecución del crimen.“En los próximos días, en la actualización del estado de emergencia, van a ver medidas complementarias a las que ya conocemos y que van a permitir combatir de una manera mejor contra la delincuencia”, concluyó.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.