“El Gobierno está entendiendo a pasos acelerados las dinámicas de los criminales (...). Estamos tomando medidas diarias e inmediatas para estar a la altura del combate contra la delincuencia. No vamos a doblegar. Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, dijo este lunes el presidente José Jerí, tras encabezar la ceremonia de firma de la Ley de medidas contra la extorsión.

Dicha norma busca reforzar la lucha contra el crimen organizado en el sector transporte tras los recurrentes episodios de violencia y amenazas. Según dijo el jefe de Estado, la aprobación de esta ley representa un punto de quiebre en el trabajo conjunto entre el Estado y los gremios afectados por la inseguridad.

El mandatario también resaltó que la nueva ley permitirá a la policía y la fiscalía actuar con herramientas legales más sólidas, facilitando la desarticulación de redes de extorsión y permitiendo respuestas más rápidas y contundentes contra los delincuentes.

El Ejecutivo incorporará nuevas disposiciones en el marco del estado de emergencia, con el fin de fortalecer la persecución del crimen.“En los próximos días, en la actualización del estado de emergencia, van a ver medidas complementarias a las que ya conocemos y que van a permitir combatir de una manera mejor contra la delincuencia”, concluyó.