Aprueban dictamen de medidas extraordinarias contra la extorsión en el transporte público. (Foto: GEC)
Aprueban dictamen de medidas extraordinarias contra la extorsión en el transporte público. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las comisiones de Transportes y de Defensa Nacional del Congreso, durante una sesión conjunta, aprobaron el dictamen del Proyecto de Ley 12723/2025-CR,

La propuesta legislativa , cobros ilegales y ataques que ponen en peligro sus vidas y la continuidad del servicio.

Además, la iniciativa contempla diferentes acciones como operativos conjuntos, controles financieros, registro obligatorio de asociaciones de transporte y canales de denuncia protegidos.

LEA TAMBIÉN: Renzo Reggiardo denuncia extorsión contra maquinaria de la Municipalidad

Asimismo, incorpora medidas de protección como apoyo integral para las víctimas y endurecimiento de sanciones contra miembros o financistas de redes criminales.

LEA TAMBIÉN: Ministerio Público: denuncian amenazas contra fiscal Margarita Haro por caso criminal

Congreso priorizará dictamen

, quienes manifestaron su apoyo a esta iniciativa legislativa.

“Hemos tenido una muy buena reunión con transportistas que representan a centenares de empresas formales en Lima y Callao. Ellos propusieron la conformación de un grupo especial conjunto de la Policía, la Fiscalía, entre otros, y ese proyecto ya fue aprobado en comisión”, afirmó el legislador.

LEA TAMBIÉN: PNP cuenta con solo 89 patrulleros activos en todo Lima, alerta ministro Tiburcio

Ante ello, , programa para hoy jueves 23 de octubre.

“Vamos a tratar de todas maneras, de ponerlo en la sesión del día de hoy jueves y aprobarlo. Espero que sea con el respaldo unánime de todos los sectores políticos”, puntualizó.

Cabe recordar que el fue una iniciativa presentada por José Jerí el pasado 9 de octubre, cuando se desempeñaba como congresista de la bancada Somos Perú.

Fernando Rospigliosi anunció que el dictamen será priorizado en la próxima sesión plenaria del Legislativo, programa para hoy jueves 23 de octubre. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi anunció que el dictamen será priorizado en la próxima sesión plenaria del Legislativo, programa para hoy jueves 23 de octubre. (Foto: Congreso)

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.