Las comisiones de Transportes y de Defensa Nacional del Congreso, durante una sesión conjunta, aprobaron el dictamen del Proyecto de Ley 12723/2025-CR, el cual propone medidas excepcionales para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.

La propuesta legislativa tiene como objetivo combatir el aumento de la violencia y el crimen organizado en el sector transporte, donde trabajadores y empresarios denuncian ser víctimas de amenazas, cobros ilegales y ataques que ponen en peligro sus vidas y la continuidad del servicio.

Además, la iniciativa contempla diferentes acciones como operativos conjuntos, controles financieros, registro obligatorio de asociaciones de transporte y canales de denuncia protegidos.

Asimismo, incorpora medidas de protección como apoyo integral para las víctimas y endurecimiento de sanciones contra miembros o financistas de redes criminales.

Congreso priorizará dictamen

El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, se reunieron con representantes del gremio de transporte de Lima y Callao, quienes manifestaron su apoyo a esta iniciativa legislativa.

“Hemos tenido una muy buena reunión con transportistas que representan a centenares de empresas formales en Lima y Callao. Ellos propusieron la conformación de un grupo especial conjunto de la Policía, la Fiscalía, entre otros, y ese proyecto ya fue aprobado en comisión”, afirmó el legislador.

Ante ello, Rospigliosi anunció que el dictamen será priorizado en la próxima sesión plenaria del Legislativo, programa para hoy jueves 23 de octubre.

“Vamos a tratar de todas maneras, de ponerlo en la sesión del día de hoy jueves y aprobarlo. Espero que sea con el respaldo unánime de todos los sectores políticos”, puntualizó.

Cabe recordar que el proyecto de ley 12723/2025-CR fue una iniciativa presentada por José Jerí el pasado 9 de octubre, cuando se desempeñaba como congresista de la bancada Somos Perú.