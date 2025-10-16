Fernando Rospigliosi ha condenado la violencia en la marcha nacional del 15 de octubre y asegura que "una pequeña minoría" quiere capturar el poder. Foto: Congreso.
Redacción Gestión
El primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi,

Tras la salida de , Rospigliosi asumió el titularato interino del Legislativo, y desde el frente fujimorista, recalcaron que iba a quedarse “hasta que se complete la elección y exista un nuevo presidente”, según indicaron al EC.

“No se puede mantener un vacío de poder (...) Fuerza Popular cumplirá su palabra”, dijo hace unos días César Revilla, vocero de la bancada naranja.

LEA TAMBIÉN: ¿Censura a la Mesa Directiva del Congreso, afectaría la presidencia de José Jerí?

Fernando Rospigliosi, al cierre de esta nota, continúa con sus actividades en el Congreso, donde se debate sobre las acciones policiales registradas en la protesta del 15 de octubre —donde un ciudadano perdió la vida y 30 civiles y 80 efectivos PNP resultaron heridos—. Sin embargo, se ha presentado una moción de censura contra la mesa directiva y el presidente José Jerí.

Rospigliosi, según Fuerza Popular, no va a quedarse hasta 2026 como presidente interino del Congreso. Foto: Congreso
"¿Los 37 millones de peruanos nos someteremos a una pequeña minoría violenta? ¿Cederemos nuevamente?“, escribió el presidente interino del Congreso en X.

A su criterio, en 2020 sí lo lograron y su consecuencia fue “5 años de Pedro Castillo y Dina Boluarte”.

LEA TAMBIÉN: Jerí sobre protestas: “No hubo represión, no permitamos que un grupo minúsculo imponga una agenda”

Por otro lado, el periodista Juan Carlos Tafur, advirtió que “sectores de la ultraderecha castrense quieren convencer a Fernando Rospigliosi de asumir el poder sacando a Jerí de Palacio de Gobierno instaurando un régimen cívico - militar que gobierne con mano dura, bajo pretexto de la inestabilidad política, crisis social, delincuencia y la inminencia de un triunfo radical de la izquierda en las elecciones 2026″.

