El primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, no tendría en mente renunciar al cargo a pesar de que la bancada Fuerza Popular lo había garantizado.

Tras la salida de José Jerí para tomar las riendas del Poder Ejecutivo —post vacancia de Dina Boluarte—, Rospigliosi asumió el titularato interino del Legislativo, y desde el frente fujimorista, recalcaron que iba a quedarse “hasta que se complete la elección y exista un nuevo presidente”, según indicaron al EC.

“No se puede mantener un vacío de poder (...) Fuerza Popular cumplirá su palabra”, dijo hace unos días César Revilla, vocero de la bancada naranja.

Fernando Rospigliosi, al cierre de esta nota, continúa con sus actividades en el Congreso, donde se debate sobre las acciones policiales registradas en la protesta del 15 de octubre —donde un ciudadano perdió la vida y 30 civiles y 80 efectivos PNP resultaron heridos—. Sin embargo, se ha presentado una moción de censura contra la mesa directiva y el presidente José Jerí.

Rospigliosi, según Fuerza Popular, no va a quedarse hasta 2026 como presidente interino del Congreso. Foto: Congreso

"¿Los 37 millones de peruanos nos someteremos a una pequeña minoría violenta? Otra vez han provocado disturbios y caos, atacando ferozmente a la policía con el único propósito de capturar el poder. ¿Cederemos nuevamente?“, escribió el presidente interino del Congreso en X.

A su criterio, en 2020 sí lo lograron y su consecuencia fue “5 años de Pedro Castillo y Dina Boluarte”.