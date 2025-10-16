La Mesa Directiva del Congreso lamentó la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia (Centro de Lima), durante las protestas sociales realizadas la noche del último miércoles.

A través de un comunicado, pidieron que este deceso sea investigado y esclarecido, “tanto sus circunstancias como el móvil”.

“Desde la Mesa Directiva del Congreso de la República exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, independiente y transparente que esclarezca los hechos y, con objetividad y respeto al debido proceso, determine las responsabilidades que correspondan”, indicaron.

Respecto a las manifestaciones, recordaron estas deben ser un espacio de reclamo pacífico y no uno en el que se ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas. ”Rechazamos toda forma de violencia", acotaron.

En ese sentido, expresaron su solidaridad y respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes, según sostienen, “han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por delincuentes infiltrados en la marcha”.

“Que este lamentable suceso nos lleve a una reflexión profunda como sociedad. El Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”, se lee en el texto.

El documento lleva las firmas de Fernando Rospigliosi, en su calidad de primer vicepresidente del Parlamento y encargado de la presidencia, así como de Waldemar Cerrón e Ilich López, segundo y tercer vicepresidente, respectivamente.

CALIFICA DE “MINORÍA VIOLENTA” A PROTESTANTES

Más temprano, Rospigliosi rechazó los actos de violencia ocurridos durante las protestas. A través de sus redes sociales, calificó a este grupo de protestantes como una “pequeña minoría violenta”.

“¿Los 37 millones de peruanos nos someteremos a una pequeña minoría violenta? Otra vez han provocado disturbios y caos, atacando ferozmente a la Policía con el único propósito de capturar el poder. ¿Cederemos nuevamente?“, indicó en su cuenta de la red social ”X".

“En 2020 lo lograron y la consecuencia han sido 5 años de Pedro Castillo y Dina Boluarte. ¡No dejemos que vuelvan a destruir el país! ¡Rechacemos con energía y firmeza la violencia! ¡Unidos podremos derrotarlos!“, aseveró.