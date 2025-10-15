El presidente por sucesión constitucional, José Jerí Oré, aseguró que los cuestionamientos a su mandato proviene de un sector que busca la inestabilidad.

“En momento tan complicados como ahora, hay, no sectores, hay intereses que quieren generar desunión. De mi lado no lo va a haber, no voy a caer en el juego que algunos quisieran que cayera. No. Siempre es bueno el diálogo”, comentó en una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música - Soniem.

En esta mesa de diálogo, el mandatario de transición reiteró que en los próximos días presentará un plan táctico y de emergencia que reforzará la seguridad de los artistas, en referencia al atentado contra Agua Marina.

A poco de su primera semana como mandatario, José Jerí Oré también ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales. Foto: Presidencia

Además, Jerí Oré prevé instalar una mesa multisectorial de trabajo para abordar no solo la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino también velar por los derechos de autor, estragos de la Inteligencia Artificial en el rubro y protección social de los artistas.

Desde Soniem plantearon la creación de un fondo económico de compensación para los deudos de los artistas víctimas de ataques criminales.

Por otro lado, el mandatario José Jerí también tuvo en su agenda de este miércoles 15 de octubre un sobrevuelo por algunos distritos de Lima, con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las calles.