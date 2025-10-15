José Jerí se reunió con gremio de artistas en Palacio. Adelantó que se creará mesa multisectorial para atender necesidades del rubro artístico. Foto: Presidencia
José Jerí se reunió con gremio de artistas en Palacio. Adelantó que se creará mesa multisectorial para atender necesidades del rubro artístico. Foto: Presidencia
Redacción Gestión
Redacción Gestión



“En momento tan complicados como ahora, hay, no sectores, hay intereses que quieren generar desunión. De mi lado no lo va a haber, no voy a caer en el juego que algunos quisieran que cayera. No. Siempre es bueno el diálogo”, comentó en una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música - Soniem.

En esta mesa de diálogo, el mandatario de transición reiteró que en los próximos días presentará un plan táctico y de emergencia que reforzará la seguridad de los artistas, en referencia al atentado contra Agua Marina.

A poco de su primera semana como mandatario, José Jerí Oré también ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales. Foto: Presidencia
A poco de su primera semana como mandatario, José Jerí Oré también ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales. Foto: Presidencia

Además, ciudadana, sino también velar por los derechos de autor, estragos de la Inteligencia Artificial en el rubro y protección social de los artistas.

Desde Soniem plantearon la creación de un fondo económico de compensación para los deudos de los artistas víctimas de ataques criminales.

Por otro lado, el mandatario José Jerí también tuvo en su agenda de este miércoles 15 de octubre un sobrevuelo por algunos distritos de Lima, con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las calles.

