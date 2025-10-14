Si bien no tiene experiencia previa en la cartera que ahora liderará, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, fue supervisor económico financiero en Ositran, el regulador de las concesiones de transporte.
El presidente del Perú, José Jerí, nombró a Aldo Martín Prieto Barrera como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Prieto venía desempeñándose, hasta el día de hoy, como Jefe del Gabinete de Asesores en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ocupaba este puesto desde el 7 de marzo del 2024.

Si bien no tiene experiencia previa en la cartera que ahora liderará, fue supervisor económico financiero en Ositran, el regulador de las concesiones de transporte.

También ha ocupado puestos similares, como consultor o coordinador, en los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo e Inclusión Social, así como Vivienda, Construcción y Saneamiento. De igual forma, ha sido también consultor para el International Finance Corporation (IFC).

también tiene "experiencia en gestión de la inversión pública, sistemas administrativos del Estado, planeamiento estratégico, rediseño organizacional, regulación y Asociaciones Público Privadas (APP)".

