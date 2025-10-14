El presidente del Perú, José Jerí, nombró a Aldo Martín Prieto Barrera como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Prieto venía desempeñándose, hasta el día de hoy, como Jefe del Gabinete de Asesores en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ocupaba este puesto desde el 7 de marzo del 2024.

Si bien no tiene experiencia previa en la cartera que ahora liderará, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, fue supervisor económico financiero en Ositran, el regulador de las concesiones de transporte.

También ha ocupado puestos similares, como consultor o coordinador, en los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo e Inclusión Social, así como Vivienda, Construcción y Saneamiento. De igual forma, ha sido también consultor para el International Finance Corporation (IFC).

De acuerdo a su perfil en la página web de la PCM, también tiene “experiencia en gestión de la inversión pública, sistemas administrativos del Estado, planeamiento estratégico, rediseño organizacional, regulación y Asociaciones Público Privadas (APP)“.