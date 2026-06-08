Celulares en desuso para reciclaje. Foto generada con IA
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Redacción Gestión
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. Estos residuos, conocidos como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), no deben mezclarse con la basura común y deben llevarse a puntos de acopio autorizados.

El Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que estos residuos incluyen electrodomésticos como lavadoras, refrigeradoras, secadoras, televisores, computadoras, tablets, celulares, pequeños aparatos como licuadoras, tostadoras, planchas, aspiradoras, herramientas eléctricas, juguetes electrónicos y otros equipos que ya cumplieron su vida útil.

A diferencia de otros residuos,como plomo, mercurio y cadmio, que podrían contaminar el agua, el suelo y afectar la salud si no reciben un tratamiento adecuado.

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Estos equipos deben depositarse en los puntos de acopio o campañas de recolección, como el de “Trae tu RAEE”, para que puedan ser reciclados y tratados de manera segura.

Muchos de estos residuos contienen materiales que pueden recuperarse y volver a aprovecharse, por lo que su manejo ambientalmente adecuado ayuda a reducir la contaminación y promueve una economía más circular.

El proceso

- Los equipos se clasifican por tipo (celulares, computadoras, electrodomésticos, etc.)

- Se separan por componentes y materiales

- Se extraen metales valiosos: cobre, plata, oro, aluminio

- Se recuperan plásticos para reutilización

- Se separan los componentes peligrosos (baterías, pantallas, circuitos)

- Metales pesados (plomo, mercurio, cadmio) se manejan con seguridad para que se evite que contaminen el ambiente.

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Puntos autorizados

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, destacó que una acción tan sencilla como identificar estos residuos en casa y llevarlos a puntos autorizados puede marcar una diferencia importante para el país.

“Cuidar el ambiente empieza también en el hogar. Cuando una familia entrega correctamente sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, evita contaminación, protege la salud de sus hijos y contribuye a construir ciudades más limpias y responsables”, señaló.

“Trae tu RAEE” busca informar y sensibilizar sobre la gestión adecuada de las RAEE, reduciendo su impacto ambiental.

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