Uno de los principales objetivos de TSC será reducir su lead time (traducido como plazo de entrega). Si bien actualmente mantienen un plazo de entrega inferior al promedio del sector, estimado en unos 100 días, ahora apunta a reducirlo entre 10% y 30%. Sin embargo, el reto es aún mayor porque algunos clientes ya exigen pedidos en 60 e incluso 30 días.

En ese sentido, la textil peruana concentrará las inversiones previstas para la segunda mitad del 2026 en automatizar los procesos de pre-costura, una de las etapas con mayor intensidad de mano de obra dentro de su operación.

La inversión millonaria en la automatización apunta a elevar la eficiencia, reducir costos y responder a las nuevas exigencias de las marcas internacionales.

“Hoy el que sea más rápido también tiene una ventaja competitiva porque llega primero al mercado”, afirmó Marcos Chiok, gerente general de TSC, en entrevista con Gestión.

Ahora bien, clientes como Lacoste, Lands’ End y Psycho Bunny exigen una mayor competitividad en aspectos como el lead time, los precios y el nivel de servicio (on time, in full y una mayor oferta de nuevos productos), en un contexto de mayor competencia global y de un consumo más cauteloso en Estados Unidos, principal mercado de la empresa.

“TSC está potenciando Lean Management, una filosofía de excelencia operacional orientada a hacer más eficientes los procesos reducir tiempos, desperdicios y costos, la transformación digital y la automatización. Esas tres cosas nos tienen que hacer más rápidos y más competitivos frente a otros países“, afirmó.

Marcos Chiok, gerente general de TSC.

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TSC acelera cambios para competir con Asia y Centroamérica

TSC compite con fabricantes de China, Bangladesh y Vietnam, así como con empresas de Guatemala, El Salvador y Honduras. En Centroamérica, la cercanía con Estados Unidos representa una ventaja logística, a la que se suma un mayor nivel de automatización en los procesos de manufactura.

Frente a ese escenario, la textil peruana busca diferenciarse por la calidad de sus prendas, respaldada por el algodón pima peruano, la fibra y sus procesos productivos. Sin embargo, Chiok reconoció que esos atributos no bastan por sí solos, pues las grandes marcas también privilegian proveedores capaces de responder con mayor rapidez a sus pedidos.

“Hay una nueva dinámica de consumo”, sostuvo Chiok. “Las marcas mantienen hoy menores niveles de inventario y realizan reposiciones más frecuentes, por lo que exigen cadenas de suministro más ágiles”.

TSC, con el fin de adaptarse, evalúa mantener stock de telas disponible en etapas críticas del proceso, de modo que, cuando el cliente confirme un pedido, la confección pueda iniciarse de inmediato y así reducir el tiempo total de entrega.

Estados Unidos seguirá siendo el principal mercado de crecimiento para TSC. (Foto: TSC)

En paralelo, la textil peruana también explora oportunidades de crecimiento en Sudamérica. La búsqueda se concentra en mercados de gran tamaño donde las prendas elaboradas con algodón pima peruano sean valoradas y exista capacidad para absorber mayores volúmenes de producción.

Sin dejar de lado esa evaluación, TSC mantendrá su foco comercial en Estados Unidos, donde continuará buscando incorporar nuevas marcas y clientes. En esa línea, la empresa textil ha sumado nuevos clientes a su portafolio y ha ganado una mayor participación con clientes actuales, impulsada por el nivel de servicio que viene ofreciendo. Además, continúa evaluando nuevas marcas para fortalecer su presencia en el mercado estadounidense.

“Nuestro foco son grandes marcas en Estados Unidos y algunas opciones también en Sudamérica”, señaló.

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TSC proyecta crecer pese al menor dinamismo del sector

El panorama para la industria textil sigue siendo desafiante. Según Marcos Chiok, el sector registra una caída cercana al 8% frente al mismo periodo del año anterior, reflejo de una menor demanda de las marcas internacionales y de la cautela que persiste en Estados Unidos por la incertidumbre comercial y la política arancelaria. Aun así, TSC proyecta crecer alrededor de 5% este año respecto al 2025.

Y es que, para Chiok, el potencial de crecimiento en ese mercado todavía es amplio. “Perú exporta menos del 1% de todos los textiles que importa Estados Unidos. Creemos que ahí tenemos una gran oportunidad para seguir creciendo”, señaló.

En paralelo, la compañía viene adaptando su portafolio a las nuevas preferencias de sus clientes. Si antes concentraba gran parte de su producción en t-shirts, hoy desarrolla también polos con cuello y otras prendas de mayor valor agregado, en respuesta a una demanda creciente por este tipo de confecciones en el mercado internacional.