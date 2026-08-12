Las marcas internacionales exigen entregas en hasta 30 días a sus proveedores. (Foto: TSC)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Las grandes marcas internacionales están elevando las exigencias para sus proveedores textiles. A la presión por ofrecer precios competitivos se suma ahora la necesidad de responder con entregas cada vez más rápidas. Ante este nuevo contexto, Textile Sourcing Company (TSC) decidió reorientar su estrategia para fortalecer su competitividad internacional. ¿Cómo busca diferenciarse frente a Asia y Centroamérica?

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