La marca apunta a crecer hacia el cono sur y el cono este de Lima, donde aún identifica espacios sin cobertura. (Foto: Barrington)
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Sandra Reyes
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Barrington, marca textil peruana con 73 años de trayectoria y perteneciente a Aris Industrial, prepara una nueva etapa de crecimiento. La empresa desarrolla un modelo de franquicias para expandir su red de tiendas, reforzará su portafolio con nuevas colecciones y proyecta elevar sus ventas de tejidos hacia el 2030. ¿Cómo lo logrará y qué otros planes alista?

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