La marca asegura que mantiene un balance favorable en la primera mitad del 2026, impulsado por una demanda sostenida de tejidos de mayor calidad y un consumidor cada vez más informado y exigente. En ese contexto, Barrington apunta a fortalecer su crecimiento en los próximos años.

La marca tiene presencia en casi todo el país, salvo en el oriente debido a las condiciones climáticas. (Foto: Barrington)

Barrington prepara un modelo de franquicias para expandirse

Barrington desarrolla un modelo de franquicias para expandir su red de distribuidores, aunque este aún no ha sido comercializado. La propuesta contempla un formato estandarizado de sastrerías con venta de telas y apunta a crecer hacia el cono sur y el cono este de Lima, donde aún no tiene cobertura, además de evaluar una tienda modelo en San Isidro.

“Queremos descentralizar Lima; por ejemplo, en la zona sur, en distritos como Chorrillos, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, no tenemos cobertura y nos gustaría estar ahí”, señaló Helbert Linares Arenas, jefe de Marketing y Desarrollo de Negocios de la unidad textil de Aris Industrial, propietaria de la marca Barrington.

Actualmente, Barrington cuenta con alrededor de 120 puntos de venta a nivel nacional, de los cuales unos 40 se ubican en Lima y el resto en provincias. La marca tiene presencia en casi todo el país, salvo en el oriente debido a las condiciones climáticas, con mayor fortaleza en ciudades del sur como Cusco, Arequipa, Juliaca y Puno. Lima y provincias representan, cada una, el 50% de sus ventas.

En agosto relanzará su colección Privilege Super 120, elaborada con 100% lana merino. (Foto: Barrington)

Barrington proyecta elevar sus ventas de tejidos hacia 2030

Barrington tiene como meta elevar sus ventas de tejidos de 3 millones a 4 millones de metros hacia el 2030. La proyección responde a una demanda sostenida por materiales de mayor calidad, el fortalecimiento de su portafolio y un mayor interés de los consumidores por la sastrería y las prendas confeccionadas con mejores insumos.

La empresa lidera el mercado peruano de tejidos de lana, con una participación estimada entre el 85% y el 90%. Además, comercializa alrededor de 3 millones de metros de tejidos en una industria que mueve entre 10 millones y 11 millones de metros al año, lo que representa cerca del 30% del mercado total. “Tenemos un liderazgo a nivel nacional, de lejos, en lo que es laneros y en la región”, señaló Helbert Linares, jefe de Marketing y Desarrollo de Negocios de la unidad textil de Aris Industrial.

Barrington renueva su portafolio

Barrington reforzará su portafolio con nuevos lanzamientos para responder a una demanda cada vez más orientada hacia prendas de mayor calidad. Como parte de esta estrategia, en agosto relanzará su colección Privilege Super 120, elaborada con 100% lana merino, mientras que en junio presentó la línea All Season Exclusive Jacket.

La empresa también apuesta por colecciones cápsula de edición limitada para incorporar tendencias internacionales sin acumular inventarios. “Buscamos lanzar colecciones cápsula con mucha frecuencia, pero con poco metraje para mantener la tendencia mundial”, señaló Helbert Linares. Según explicó, el consumidor peruano demanda cada vez más colores intensos, cuadros amplios y rayas marcadas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres que optan por la sastrería.

Barrington ya exporta a 16 países

Barrington exporta sus tejidos a 16 países y mantiene presencia en mercados de Europa y Asia, donde China figura entre sus principales destinos fuera de la región. Además, la empresa abastece a reconocidas marcas internacionales como Ralph Lauren, Ermenegildo Zegna y el grupo Inditex, propietario de Zara, consolidando su presencia en la industria textil global.

Para atender esta demanda, Barrington importa fibra de lana desde Australia y Argentina, debido a que el mercado peruano no ofrece el volumen ni las especificaciones técnicas que requiere para la fabricación de sus tejidos. “Trabajamos con marcas mundiales como Ralph Lauren, Ermenegildo Zegna y el grupo Inditex”, señaló Linares Arenas.