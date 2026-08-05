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5 de agosto del 2011. Hace 15 años

LA APUESTA EN LOS FONDOS MUTUOS AHORA ES A TRES MESES

Unos 14,000 inversionistas ingresaron este año a los fondos mutuos de corto plazo. Mujeres apuestan por fondos conservadores, y varones se arriesgan por las acciones. inversionistas delos fondos mutuos se vuelven cada vez más cortoplacistas, frente a los movimientos bruscos en los mercados y la incertidumbre por eventos locales y externos.

Ayer las bolsas del mundo se estremecieron por el temor a que se agraven los problemas de deuda en Europa y EE.UU. En este contexto, las preferencias apuntan a los fondos de muy corto plazo, de tres o cuatro meses, que ofrecen un rendimiento superior al ahorro tradicional en el sistema financiero, afirmó el presidente del Comité de Fondos Mutuos deAsbanc, Ernesto Delgado.

“El inversionista peruano es bastante conservador y empieza a incursionar en este tipo de instrumento. Incluso hay fondos que permiten inversiones por menos de 90 días”, dijo. De hecho, mientras que en el total de los fondos mutuos hay una salida neta de 17,000 partícipes en lo corrido del año, unos 14,000 inversores se incorporaron a los fondos de corto plazo. Aurelio Diaz, gerente general de Scotia Fondos analiza esta preferencia: “El peruano promedio sigue siendo muy cauto, y busca mejorar sus rendimientos en ahorros tradicionales, con algún plus en nuevos instrumentos como los fondos mutuos de corto plazo”.

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5 de agosto del 2016. Hace 10 años

PRECIO DE ARMAS NO LETALES SUBE 15% EN LIMA

Se pondrá en marcha masificación de recompensas para combatir la delincuencia. El pago ahora va desde S/ 20 mil hasta S/ 500 mil. Una encuesta realizada por GfK revela que el Perú se ha convertido en el país en el que los ciudadanos viven más intranquilos. Así, el 74% está preocupado por la inseguridad. Se estima que este año se llegarán a vender cerca de 30 mil armas no letales en la capital, que significarán S/ 40 millones, un 30% más que la facturación del año pasado. Hay 300 mil requisitoriados pasibles de recompensa.

5 de agosto del 2021. Hace 5 años

CANASTA FAMILIAR PUEDE SUBIR A S/ 806 POR EL ALZA DE PRECIOS DE ALIMENTOS

El 50% del repunte de la inflación es por alza de precios en el exterior y el 25% por el tipo de cambio, según Apoyo. Se proyecta que habrá más de 1.5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian a finales de año. Francke dice que se evalúan medidas ante el incremento de los precios y considera que es temporal. Ingreso promedio de trabajadores en el país aún está 17.6% por debajo de los niveles precovid.