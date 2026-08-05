Abogado de Toledo anuncia que presentará un nuevo pedido de indulto en la próximas horas. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO
Abogado de Toledo anuncia que presentará un nuevo pedido de indulto en la próximas horas. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO
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Redacción Gestión
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ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

, Ernesto Blume, para iniciar el trámite ante el Poder Ejecutivo.

“En el transcurso de las próximas horas va a ingresar alguna petición adicional que lo está manejando el doctor Blume”, indicó en entrevista con el programa Cuentas Claras de Canal N.

, el cual tiene como objetivo cambiar la condición carcelaria de Toledo debido al deterioro de su salud en el penal de Barbadillo.

El pedido de indulto humanitario se fundamentó en el deterioro físico y mental severo que afectaría al exmandatario en el establecimiento penitenciario.

El equipo de abogados recopiló la documentación de las evaluaciones médicas de la Clínica San Pablo y los informes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), obtenidos en el marco de un hábeas corpus resuelto en 2023.

Los informes del penal y las constancias emitidas en Estados Unidos fueron incorporados al expediente para respaldar el trámite ante el Ministerio de Justicia, mientras los médicos del penal continúan monitoreando los síntomas del expresidente

La solicitud de gracia presidencial también se sustenta en la vulneración de los plazos legales ordinarios en las investigaciones de los casos Ecoteva y Odebrecht.

Según Roberto Su,

El abogado detalló que el proceso por Odebrecht tiene una sentencia de primera instancia de octubre de 2024, cuya apelación empezó en octubre de 2025. Añadió que, si existe voluntad política de la presidenta, el mandato y la autorización constitucional para conceder la gracia están por encima de todo.

Cabe recordar que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema mantiene pendiente la vista de la causa del caso Ecoteva.

La defensa legal estimó un plazo de entre 10 y 15 días para que se emita el dictamen definitivo sobre el indulto solicitado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
La defensa legal estimó un plazo de entre 10 y 15 días para que se emita el dictamen definitivo sobre el indulto solicitado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

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