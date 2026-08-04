Este martes se celebra el Día del Juez y la Jueza, ceremonia en la que Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, afirmó que no existe persecución hacia militares y policías.

“Un ataque inaceptable contra el Poder Judicial consiste en afirmar que la judicatura persigue políticamente a las Fuerzas Armadas y policiales. Nada más falso”, dijo.

Tello Gilardi señaló que el PJ reconoce la labor de la PNP, Ejército, Marina y Fuerza Aérea por la construcción del país.

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En esa línea, sostuvo que garantizarán que el derecho tenga contenido real y que “la justicia no dependa del poder, ni de la influencia, ni del dinero”.

En palabras de Tello, “se imparte justicia a todos por igual” y reconocerán las críticas, mas no los insultos. “Ser juez o jueza en el Perú no es nada fácil”, sostuvo.

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En esta ceremonia también se encuentran la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el titular del Congreso, Miguel Torres, entre otros altos funcionarios.