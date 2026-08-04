El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, vendió 15 millones de acciones de la empresa de comercio electrónico después de que estas alcanzaran su máximo valor el lunes, en una operación con la que se embolsó más de 4 millones de dólares.

Como se recuerda, Bezos dejó la dirección ejecutiva de Amazon y actualmente se dedica a su empresa espacial Blue Orogin y a la filantropía. Por ello, vendió parte de sus acciones de fundador de la plataforma a través de la financiera Morgan Stanley, de acuerdo con datos de Mercado y Valores (EE.UU).

Amazon sobrepasó ayer una capitalización de 3 billones de dólares, impulsada en los últimos días por unos sólidos resultados en el segundo trimestre, en los que reportó un beneficio de 62.647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de 200.606 millones, un 20 % más, por encima de las expectativas del mercado.

El tercer hombre más rico del mundo, como otros fundadores de empresas, suele vender acciones con regularidad mediante programas establecidos con antelación y configurados independientemente de la marcha en bolsa cotizada.

En el documento de la SEC figura también que en mayo, Bezos donó al menos 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro “que pueden haber vendido sus acciones” desde ese momento.

Tras conocerse la venta de acciones de Bezos, el valor de Amazon bajaba un 1.8% durante la sesión. En este último año, la capitalización de la firma ha aumentado un 30%.

Elaborado con información de EFE.