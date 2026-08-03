El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó este lunes un máximo histórico al superar los US$ 3 billones en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.

A las 11:29 hora local (15:29 GMT), las acciones de la compañía subían un 5% y cotizaban a US$ 285.66 por título.

En total, alcanzó una capitalización de 3.06 billones de dólares, colocándose como la quinta cotizada más valiosa del mercado, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft

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Amazon. (Foto: AFP)

Los resultados de Amazon en el segundo trimestre

Según la prensa especializada, la subida en bolsa de la empresa se debe a sus resultados del segundo trimestre, publicados el pasado jueves, y en los que obtuvo un beneficio de US$ 62,647 millones, un 244% más interanual, y una facturación de US$ 200,606 millones, un 20% más, por encima de las expectativas del mercado.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó en un comunicado el rendimiento de la plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36.7% entre marzo y junio, con unos ingresos de US$ 42,200 millones.

Además, los negocios de inteligencia artificial (IA) y chips de Amazon, entre los que se incluyen Graviton y Trainium, superaron cada uno una proyección de ingresos anuales de más de US$ 25,000 millones.

Por otro lado, entre enero y junio de este año la tecnológica ganó US$ 92,902 millones, un 163% más que en el mismo semestre de 2025, y registró una facturación de US$ 382,125 millones, un 18% más.

Con información de EFE