Amazon. (Foto: Ina Fassbender / AFP)
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El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó este lunes un máximo histórico al superar los US$ 3 billones en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.

En total, alcanzó una capitalización de 3.06 billones de dólares, colocándose como la quinta cotizada más valiosa del mercado, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft

Amazon. (Foto: AFP)
Amazon. (Foto: AFP)

Los resultados de Amazon en el segundo trimestre

Según la prensa especializada, la subida en bolsa de la empresa se debe a sus resultados del segundo trimestre, publicados el pasado jueves, y en los que obtuvo un beneficio de US$ 62,647 millones, un 244% más interanual, y una facturación de US$ 200,606 millones, un 20% más, por encima de las expectativas del mercado.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó en un comunicado el rendimiento de la plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36.7% entre marzo y junio, con unos ingresos de US$ 42,200 millones.

Por otro lado, entre enero y junio de este año la tecnológica ganó US$ 92,902 millones, un 163% más que en el mismo semestre de 2025, y registró una facturación de US$ 382,125 millones, un 18% más.

Con información de EFE

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