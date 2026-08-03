El exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, fue condenado por el Poder Judicial a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo.

Según el Juzgado Penal Unipersonal de la región norteña, Acuña, como gobernador regional, incumplió con dolo una sentencia laboral firme que le ordenaba pagar S/ 88,525 a favor de una maestra cesante —quien estuvo representada por su hijo tras el fallecimiento de la afectada—.

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Este dinero correspondía a la bonificación que la mujer no recibió por un error de cálculo en el Gobierno Regional de La Libertad.

Defensa legal de César Acuña apelará la sentencia del PJ. Foto: difusión

¿Por qué no irá a prisión César Acuña? El PJ determinó que, al no existir antecedentes penales y ser mayor de 65 años cuando habría ocurrido el delito, la pena tuvo que reducirse de 2 años a un año y seis meses.

No obstante, el líder de Alianza para el Progreso tendrá que seguir estas reglas de conducta:

No cambiar de domicilio sin previa autorización judicial.

No cometer un nuevo delito de naturaleza similar.

Comparecer cada 30 días a la Oficina de Control a fin de informar y justificar sus actividades.

Desembolsar S/ 97,377 a favor del hijo de la maestra fallecida y una reparación civil de S/ 8,852.

Acuña Peralta alegó que el fiscal Alejandro Urtecho y las juezas Lola Peralta García y Katherine Granda Fernández “violaron flagrantemente” sus derechos constitucionales al debido proceso y derecho de defensa.

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A su criterio, el proceso de ejecución de sentencia se dio a sus espaldas y la jueza Peralta aceptó que nunca le notificaron en su domicilio real “porque supuestamente no existe”; mas se remitieron copias a la Fiscalía por un “presunto incumplimiento de una deuda laboral que nunca tuve conocimiento”.

Luis Valdez, abogado de César Acuña, afirmó a Correo que la sentencia ha sido apelada, y aseguró que la jueza Granda sería “prima política” de Arturo Fernández, opositor de su cliente.