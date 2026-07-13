El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, mantuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori en la vivienda de la mandataria electa.

Tras el encuentro hizo un llamado a las fuerzas políticas a priorizar el diálogo y garantizar la gobernabilidad durante los próximos cinco años en la vivienda de la mandataria electa.

“He venido a saludarla. Ya terminó la competencia electoral y he venido a desearle lo mejor. Esta es una gran oportunidad para que todos los políticos estemos cerca de la presidenta”, manifestó.

El líder de APP consideró que el país necesita recuperar la estabilidad política luego de una década marcada por la sucesión de varios presidentes.

“Con la presidencia de la señora Keiko debería haber un punto de quiebre. Ya no más muchos presidentes en cinco años. Invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso a dialogar y pensar en el país, dejando de lado los intereses personales”, señaló, informó Canal N.

Acuña expresó su deseo de que el nuevo gobierno complete el mandato constitucional y permita devolver estabilidad al país. “Me encantaría que este sea un gobierno de cinco años de gobernabilidad y estabilidad, y que al final el gran ganador sea el Perú”, agregó.

Líder de APP descartó haber solicitado cargos para integrantes de su partido. Foto: Johnny Aurazo

Insta a trabajar con alcaldes y gobernadores

Durante la reunión, Acuña señaló que compartió con Keiko Fujimori su experiencia como exgobernador regional de La Libertad y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con las autoridades locales.

“Debe estar lo más cerca posible de los alcaldes y de los gobiernos regionales, porque ellos conocen las necesidades de la población”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales desafíos del próximo gobierno será enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país frente al eventual impacto del fenómeno de El Niño, especialmente en las regiones del norte.

“El problema del Perú es la inseguridad. En el caso del norte también está el fenómeno de El Niño, por eso es importante trabajar de la mano con los gobiernos regionales”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas y espera reunirse con Trump

Descarta pedir participación de APP en el Ejecutivo

Consultado sobre una eventual participación de Alianza para el Progreso en el próximo gabinete ministerial, Acuña descartó haber solicitado cargos para integrantes de su partido.

“Ninguna. Este es el momento para que cada gobierno ponga a las mejores personas. La gestión depende de los ministros y quien los designa es la presidenta”, afirmó.

También negó haber sugerido nombres para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros u otros ministerios, señalando que esa decisión corresponde exclusivamente a Fujimori.

Finalmente, expresó su confianza en que la presidenta electa conformará un equipo de gobierno que permita afrontar los principales problemas del país.