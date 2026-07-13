Keiko "heredará" una cartera de 347 arbitrajes contra el Estado: estos son los sectores más involucrados | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Keiko "heredará" una cartera de 347 arbitrajes contra el Estado: estos son los sectores más involucrados | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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La próxima administración de Keiko Fujimori no solo asumirá el reto de ejecutar nuevos proyectos de inversión y reactivar la economía. También deberá revisar una importante “cartera” de controversias arbitrales contra el Estado, muchas de ellas vinculadas con obras públicas, concesiones y contratos de servicios.

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