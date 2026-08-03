Habrá un aumento de la velocidad de los vientos en la capital de La Libertad que podrán alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora en horas de la tarde. | Foto: Andina
Habrá un aumento de la velocidad de los vientos en la capital de La Libertad que podrán alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora en horas de la tarde. | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La ciudad de la eterna primavera, Trujillo (La Libertad), soportará nuevamente un aumento de la temperatura diurna que hará que los termómetros marquen valores que oscilarán entre los 30 y 36 grados Celsius, según el último pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el aviso N° 299-2026 con la entidad climatológica, el pronóstico se extenderá hasta el martes 4 de agosto, pero no se descarta que podría extenderse en los distritos que registrarán niveles muy altos son Trujillo, Huanchaco, Salaverry, Moche, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco y Laredo.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COER) de Trujillo, la capital de La Libertad podría verse afectada con una temperatura máxima de 36 grados Celsius, por encima de los valores habituales que se registran en verano.

Alerta roja por ola de calor afectará a Lima y 15 regiones hasta el jueves 27. (Foto: Andina)
Alerta roja por ola de calor afectará a Lima y 15 regiones hasta el jueves 27. (Foto: Andina)
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En tanto, los distritos de Simbal y Poroto registrarán temperaturas altas, al igual que algunas zonas de los distritos de Laredo y Huanchaco, informó la Agencia Andina.

De igual manera, se indicó que habrá un aumento de la velocidad de los vientos que podrán alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora en horas de la tarde, así como un aumento de la radiación ultravioleta.

Estas condiciones aumentan el riesgo de incendios forestales tanto en la costa como en la sierra de la región La Libertad, por ello se ha dado alerta amarilla en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú.

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También podrían verse afectados distritos de las provincias de Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar.

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