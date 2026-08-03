Los ministros de Exteriores de México y Japón informaron este lunes sobre la creación de un grupo de trabajo conjunto para “fortalecer los vínculos” económicos entre ambos países, en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, así como del impacto que enfrenta el archipiélago japonés por el alza en los precios del combustible.

“Hemos acordado iniciar un grupo de trabajo para fortalecer nuestros vínculos en el acuerdo de asociación económica México-Japón”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) del país norteamericano, Roberto Velasco, en un encuentro bilateral celebrado en la capital mexicana.

También detalló que en estos diálogos económicos de “alto nivel” se abordará la membresía compartida en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), un acuerdo comercial que México mantiene con el país asiático.

El titular de la SRE afirmó que a partir de estos mecanismos se ampliará la cooperación económica y tecnológica, sobre la que resaltó el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

“Fortaleceremos la resiliencia económica de ambos países y de las cadenas de suministro estratégicas con participación de las cancillerías, secretarías o ministerios de economía de ambos países”, apuntó el canciller mexicano.

Aunque no confirmó una fecha concreta, Velasco planteó la posibilidad de una próxima visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a territorio mexicano.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, confirmó que, debido a la “coyuntura actual en Oriente Medio”, el gobierno japonés ha decidido continuar la relación en el sector energético con México.

Japón importa alrededor del 90 % de su petróleo de Oriente Medio y depende en gran medida de rutas marítimas como el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se ha visto afectado por la guerra en la región, lo que ha contribuido al aumento de los precios de los combustibles.

México y Japón crean grupo para reforzar lazos económicos (Foto por Charly TRIBALLEAU / AFP)

Bajo ese contexto, el canciller japonés reconoció que Japón ha recibido cerca de un millón de petróleo crudo por parte de México.

Según cifras de la SRE, Japón es el octavo socio comercial de México, el cuarto país con mayor inversión y el primero entre las economías de Asia-Pacífico con más de 1,600 empresas que generan cerca de 350,000 empleos.

El interés del Gobierno de México por estrechar vínculos económicos con el archipiélago japonés, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC, ha quedado de manifiesto en encuentros como el que sostuvo el pasado julio la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes de la Confederación Empresarial de Japón.

Con información de EFE