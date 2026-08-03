La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el domingo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el domingo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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, luego de que el estadounidense compartiera en redes la columna de un comentarista que critica la estrategia mexicana de seguridad.

Trump compartió en su cuenta de Truth Social la columna ‘Mexico’s Problem’ (‘El problema de México’) del comentarista Bill O’Reilly, publicada en marzo pasado, en la que el acusa al Gobierno mexicano de corrupción, relaciona esa situación con los asesinatos y el narcotráfico, así como critica a Sheinbaum por no permitir el ingreso de autoridades estadounidenses en su territorio.

El texto difundido por Trump sostiene además que la corrupción gubernamental mexicana ha favorecido la violencia y reprocha a México culpar a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico de armas.

El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).

Críticas a Sheinbaum

La columna termina con un llamado directo a la mandataria para que cambie de posición frente a Washington, en un momento en el que ambos Gobiernos mantienen una relación marcada por la cooperación en seguridad, pero también por las diferencias sobre el respeto a la soberanía mexicana.

Sostuvo que esos principios forman parte de las luchas históricas de México y los colocó entre los ejes de su Administración.

“Defendemos la soberanía (…) la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, sostuvo.

A la reacción de Sheinbaum se sumó el grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, que publicó una carta dirigida a O’Reilly en defensa de la presidenta y de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Además, defendieron que la relación bilateral es la de “socios comerciales, vecinos y países soberanos”, expresaron disposición al diálogo y cooperación en seguridad y advirtieron que serán “absolutamente intransigentes” ante lo que consideren una falta de respeto a la soberanía de México.

Con información de EFE

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