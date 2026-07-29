La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que el canciller mexicano, Roberto Velasco, sostuvo una conversación directa con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de avanzar en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando” , declaró la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa diaria.

Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú el martes para el período 2026-2031, tras prestar juramento en una ceremonia realizada en el Congreso de la República.

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Aunque diversos jefes de Estado de América Latina asistieron a la investidura, Claudia Sheinbaum no estuvo presente. Sin referirse a su ausencia, la presidenta mexicana indicó que su Gobierno mantiene conversaciones con la nueva administración peruana e insistió en que “no queremos la ruptura de las relaciones”.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo un primer contacto con el Gobierno de México, en el marco de los esfuerzos por restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: EFE.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y México fueron suspendidas a nivel bilateral en noviembre de 2025, luego de que el Gobierno mexicano concediera asilo político a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Sobre el origen de la crisis, Sheinbaum reiteró que su administración mantiene la posición de que Chávez reciba un salvoconducto para trasladarse a México.

“Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones” , manifestó.

La mandataria expresó además su confianza en que pronto puedan anunciarse nuevos avances en las conversaciones bilaterales.

Desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, ambos países mantienen suspendidos sus vínculos oficiales, aunque continúan coincidiendo en mecanismos de integración regional como la Alianza del Pacífico.

Con información de EFE.