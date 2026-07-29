El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, adelantó que los anuncios económicos vertidos por Keiko Fujimori en su mensaje a la nación tienen “intenciones buenas”, pero “no es consistente con la disponibilidad fiscal del país”.

Propuestas como el incremento del sueldo mínimo, la ejecución de las Líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y la culminación de la Carretera Central implicarían fuertes golpes al Tesoro Público.

“Una línea (valdría) 5 mil millones (de dólares) en promedio, entre 70% o 80% del Tesoro. La Carretera Central, 7 mil millones de dólares, por lo menos”, dijo a Canal N.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que el discurso de Keiko Fujimori en materia económica "ha buscado generar apoyos de distintos lados", pese a las interrogantes sobre las espaldas fiscales. Foto: difusión

Segura aclaró que el gobierno de Keiko Fujimori tendrá que priorizar y “descafeinar” alguno de los anuncios “porque la billetera no les va a dar”, así se propicie una modificación de la trayectoria fiscal.

“Todos estos anuncios generan obligaciones fiscales de una magnitud que muy difícilmente podrían acomodarse aun con repriorizaciones del presupuesto, corrección de leyes del pasado y controlando generación de nuevas leyes (similares)” , sostuvo.

Sobre la subida del sueldo mínimo a S/ 1,300, el titular del Consejo Fiscal señaló que “va a generar distorsiones en el mercado laboral”.

Enfatizó que en los últimos años, la RMV ascendió cerca del 20% en línea con la inflación porque no había una presión por precios; mas ahora, no se justifica ni con el crecimiento de la productividad.

Además, impactará negativamente en las pequeñas empresas, porque “a las grandes no les afecta”.

“Vamos a ver cómo lo sustentan el ministro de Economía (Elmer Cuba) y el de Trabajo (Juan Sheput)”, apuntó.