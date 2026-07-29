Fujimori plantea incrementar la RMV, un bono para las mypes y ejecutar líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima en su gobierno. Foto: GEC / difusión
Fujimori plantea incrementar la RMV, un bono para las mypes y ejecutar líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima en su gobierno. Foto: GEC / difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, adelantó que los anuncios económicos vertidos por Keiko Fujimori en su mensaje a la nación

Propuestas como el incremento del sueldo mínimo, y la culminación de la Carretera Central implicarían fuertes golpes al Tesoro Público.

“Una línea (valdría) 5 mil millones (de dólares) en promedio, entre 70% o 80% del Tesoro. La Carretera Central, 7 mil millones de dólares, por lo menos”, dijo a Canal N.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que el discurso de Keiko Fujimori en materia económica "ha buscado generar apoyos de distintos lados", pese a las interrogantes sobre las espaldas fiscales. Foto: difusión
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que el discurso de Keiko Fujimori en materia económica "ha buscado generar apoyos de distintos lados", pese a las interrogantes sobre las espaldas fiscales. Foto: difusión

Segura aclaró que el gobierno de Keiko Fujimori tendrá que priorizar y “descafeinar” alguno de los anuncios “porque la billetera no les va a dar”, así se propicie una modificación de la trayectoria fiscal.

“Todos estos anuncios generan obligaciones fiscales de una magnitud que muy difícilmente podrían acomodarse aun con repriorizaciones del presupuesto, corrección de leyes del pasado y controlando generación de nuevas leyes (similares)”, sostuvo.

, el titular del Consejo Fiscal señaló que “va a generar distorsiones en el mercado laboral”.

Enfatizó que en los últimos años,

Además, impactará negativamente en las pequeñas empresas, porque “a las grandes no les afecta”.

“Vamos a ver cómo lo sustentan el ministro de Economía (Elmer Cuba) y el de Trabajo (Juan Sheput)”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori Higuchi como presidenta: Aquí completo
Keiko Fujimori anuncia incremento del sueldo mínimo a S/ 1,300
Alcalde de Lima asegura que Keiko Fujimori respalda la creación de una Guardia Municipal
Primer gabinete del gobierno de Keiko Fujimori: la lista completa de ministros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.